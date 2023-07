Bihar: विस्फोट की साजिश का पर्दाफाश, 55 नक्सली गिरफ्तार; बिहार पुलिस और CSF का संयुक्त ऑपरेशन जारी

एक दिन पूर्व औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र के गीजनिया बथाना पहाड़ी इलाके में नक्सलियों के विरुद्ध संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया गया जिसमें 29 केन बम और 60 मीटर कोडेक्स तार बरामद कर नष्ट किया गया। चार दिन पूर्व गया से बिहार पुलिस ने 100 से अधिक कांडों में शामिल अंतरराज्यीय हार्डकोर नक्सली जोनल कमांडर अरविंद भुइया उर्फ मुखिया को गिरफ्तार किया।

Bihar News: विस्फोट की साजिश का पर्दाफाश, 55 नक्सली गिरफ्तार; बिहार पुलिस और CSF का संयुक्त ऑपरेशन जारी

Your browser does not support the audio element.

पटना, राज्य ब्यूरो। नक्सलियों के विरुद्ध बिहार पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों का संयुक्त ऑपरेशन जारी है। पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि पिछले तीन दिनों में वांछित नक्सलियों की गिरफ्तारी तो हुई ही है, बड़ी संख्या में हथिया व कारतूस भी पकड़े गए हैं। औरंगाबाद में लैंड माइंस बिछाकर विस्फोट की साजिश का पर्दाफाश भी किया गया है। इस साल अब तक 55 नक्सलियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि छह नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन जारी रहेगा। एक दिन पूर्व औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र के गीजनिया बथाना पहाड़ी इलाके में नक्सलियों के विरुद्ध संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया गया जिसमें 29 केन बम और 60 मीटर कोडेक्स तार बरामद कर नष्ट किया गया। चार दिन पूर्व गया से बिहार पुलिस ने 100 से अधिक कांडों में शामिल अंतरराज्यीय हार्डकोर नक्सली जोनल कमांडर अरविंद भुइया उर्फ मुखिया को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर सहयोगी वीरेंद्र भारती को पहाड़ी क्षेत्र से पकड़ा गया। इसके अगले ही दिन गया के मोहनपुर थाना में सर्च ऑपरेशन चलाकर एक देसी कार्रबाइन, दो देसी कट्टा और 16 गोलियां बरामद की गईं।

Edited By: Narender Sanwariya