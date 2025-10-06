Language
    Bihar Politics: AIMIM से गठबंधन के लिए तैयार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, सामने रखी ये बड़ी शर्त

    By Neeraj Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि गौ रक्षा की बात करने वालों का वे समर्थन करेंगे चाहे वे किसी भी दल के हों यहां तक कि एआईएमआईएम का भी। उन्होंने कहा कि गौ माता पूरे भारत की पहचान हैं और गौ रक्षा से परहेज क्यों किया जाता है। उन्होंने शिवहर नगर परिषद के गौ माता को नगर माता का दर्जा देने के संकल्प की सराहना की।

    Hero Image
    गौ माता की रक्षा की बात करेगी तो एएमआइएम के भी साथ होंगे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, शिवहर। ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि जो गौ रक्षा की बात करेगा वे उसके साथ होंगे। चाहे वह कोई भी दल या संगठन क्यों न हो। उन्होंने कहा कि अगर AIMIM भी गौ रक्षा की बात करेगी, तो वे उसके साथ होंगे।

    शिवहर शहर स्थित प्रसाद उत्सव हाल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि गौ माता किसी जाति, पंथ या पार्टी की नहीं, बल्कि पूरे भारत की पहचान हैं। जो लोग हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगते हैं, वे अपने घोषणा पत्र में गौ रक्षा का मुद्दा क्यों नहीं शामिल करते।

    उन्होंने जोर देकर कहा कि गौ रक्षा से परहेज क्यों है। उन्होंने कहा कि गौ माता का नाम लेकर राजनीति करते हैं, वे गौ सेवा के लिए क्या कर रहे हैं। यह देश को जानना चाहिए।

    उन्होंने कहा कि उनकी निष्ठा किसी राजनीतिक दल से नहीं, बल्कि गौ माता और सनातन धर्म से है। गौ माता भारतीय संस्कृति, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की आधारशिला हैं। उनकी रक्षा पूरे राष्ट्र का कर्तव्य है।

    उन्होंने नगर परिषद शिवहर के गौ माता की रक्षा के संकल्प की सराहना की और नगर सभापति राजन नंदन सिंह और पार्षदों ने ध्वनि मत से गौ माता को “नगर माता” का दर्जा देने की घोषणा की।

    उन्होंने कहा शिवहर नगर परिषद ने जो कदम उठाया है, वह देशभर के नगर निकायों के लिए प्रेरणास्रोत है। लेकिन गौ रक्षा केवल घोषणाओं से नहीं, कर्म से होनी चाहिए।

    इससे पूर्व सभापति राजन नंदन सिंह के नेतृत्व में शंकराचार्य का स्वागत किया गया। उधर, प्रसाद उत्सव हाल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि बिहार में सनातनी राजनीति का शंखनाद किया है।

    गौ मतदाता संकल्प यात्रा निकाली हैं। कहा कि बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों प्रत्याशी उतारेंगे और गौ भक्त विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वे गौ भक्तो का चुनाव प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा तभी संभव है जब हम गौ माता का संरक्षण करेंगे।

