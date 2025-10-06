Language
    Patna News: MBA ग्रेजुएट नोएडा में गिरफ्तार, बैंक परीक्षा में साल्वर बनकर दे रहा था परीक्षा

    By Jai Shankar Bihari Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 03:01 AM (IST)

    नोएडा पुलिस ने आईआईएम इंदौर से एमबीए और गुरुग्राम में कार्यरत विश्व भास्कर को गिरफ्तार किया जो आईबीपीएस परीक्षा में दूसरे की जगह परीक्षा दे रहा था। फोटो मिलान में गड़बड़ी पाए जाने पर उसका फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। पूछताछ में पता चला कि वह पिछले पांच साल से साल्वर बनकर परीक्षा दे रहा था और उसने 50 हजार रुपये में सौदा किया था।

    IIM इंदौर से ग्रेजुएट साल्वर बनकर परीक्षा देते हुए नोएडा में गिरफ्तार। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पटना-नोएडा। IIM इंदौर से एमबीए, गुरुग्राम की मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत बेलछी प्रखंड के बाधाटीला गांव के निवासी विश्व भास्कर को नोएडा पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। वह आईबीपीएस बैंक परीक्षा में दूसरे की जगह परीक्षा दे रहा देने पहुंचा था।

    परीक्षा केंद्र पर फोटो मिलान के दौरान शक होने पर फर्जीवाड़ा पकड़ में आ गया। पुलिस ने उसके पास से फर्जी दस्तावेज, मोबाइल, लैपटॉप व पांच हजार नकद बरामद किया है।

    पूछताछ में पता चला कि वह गत पांच वर्ष से विभिन्न परीक्षाओं में साल्वर बनकर दूसरे की जगह परीक्षा देता था। उसने 50 हजार रुपये में परीक्षा देने का सौदा किया था।

    लाइव व आवेदन फार्म में फोटो अलग-अलग होने पर केंद्र स्टाफ को शक हुआ। आधार कार्ड की जांच पर आरोपित का फर्जीवाड़ा पकड़ में आया। पुलिस गिरोह में शामिल अन्य साथियों का पता लगाने में जुटी है।

    आईबीपीएस बैंक क्लर्क की नोएडा सेक्टर 64 स्थित आदर्श परीक्षा केंद्र पर परीक्षा हो रही थी। शनिवार को केंद्र पर मोहित कुमार मीना की भी परीक्षा थी, पर उसके स्थान पर पटना के बेलछी प्रखंड के बाधाटीला गांव का विश्व भास्कर साल्वर के रूप में परीक्षा देने पहुंचा।

    केंद्र में प्रवेश करते वक्त उसने वेरिफिकेशन कराया व लाइव फोटो भी खिंचवाया। इसके बाद वह परीक्षा देने लगा पर फोटो अलग होने पर स्टाफ को शक हुआ। उन्होंने जांच की तो आधार कार्ड पर फोटो में कुछ संदिग्ध दिखा।

    इस पर केंद्र स्टाफ ने पुलिस को बुलाकर आधार कार्ड की छानबीन की तो उसमें फोटो अलग मिली। इस पर केंद्र पदाधिकारी अभिषेक मिश्रा ने फेज तीन थाने में केस दर्ज कराया। एडीसीपी सेंट्रल नोएडा शैव्या गोयल ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि वह शातिर किस्म का साल्वर है।

    वह 2020 से फर्जी तरीके से परीक्षा दे रहा है। पूर्व में भी कई बार परीक्षा दे चुका है। वह परीक्षार्थियों से संपर्क कर उन्हें पास कराने का भरोसा देता था। पैसे लेकर परीक्षार्थी के नाम पर फर्जी दस्तावेज (एडमिट कार्ड व आधार कार्ड) तैयार कराता है।

    उसने मोहित के भी आवेदन, एडमिट व आधार कार्ड फर्जी रूप से तैयार कराया था। इसके एवज में 50 हजार रुपये में सौदा किया था। एडवांस में 25 हजार रुपये भी ले चुका था। शेष रकम परीक्षा के बाद मिलनी थी।

    पूर्व में पांच बार दी परीक्षा, जांच जारी

    शुरुआती जांच में पता चला है कि वह पांच साल से फर्जीवाड़ा कर रहा है। जानकारों की मानें तो वह पांच बार फर्जी रूप से परीक्षार्थी बनकर परीक्षा दे चुका है।

    हालांकि, पहले कभी पकड़ा नहीं गया है। पुलिस ये पता कर रही है कि वह पूर्व में कितनी बार परीक्षा दे चुका है। कितने परीक्षार्थियों को फर्जी तरीके से पास करा चुका है। उसके गिरोह में और कौन-कौन शामिल हैं।