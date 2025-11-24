पीएम किसान योजना के नाम पर साइबर ठगी, किसान के खाते से उड़ाए 50 हजार रुपये

संवाद सूत्र, बनियापुर (सारण)। बनियापुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव के एक किसान के खाते से साइबर अपराधियों ने ठगी कर 49,982.50 रुपये निकाल लिए। पीड़ित किसान ने इस संबंध में थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामला साइबर क्राइम से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

पीड़ित अनिल कुमार शर्मा के अनुसार, उन्हें एक अज्ञात नंबर से फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को पीएम किसान योजना से जुड़ा कर्मचारी बताते हुए कहा कि उनका किस्त का पैसा नहीं आ पा रहा है। जब किसान ने उसके बताए अनुसार प्रक्रिया पूरी करने की बात मानी तो उसने फोन पर ही निर्देश देने शुरू कर दिए।

अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि उसके बहकावे में आकर वे बताए गए सभी चरण मोबाइल से करते गए। कुछ ही देर बाद उनके मोबाइल पर एक संदेश आया, जिसमें बैंक खाते से 49,982.50 रुपये की निकासी की जानकारी दी गई। इसके बाद उन्हें समझ में आया कि वे साइबर ठगों का शिकार हो चुके हैं।