पीएम किसान योजना के नाम पर साइबर ठगी, किसान के खाते से उड़ाए 50 हजार रुपये
बनियापुर में एक किसान पीएम किसान योजना के नाम पर साइबर ठगी का शिकार हुआ। ठगों ने किसान के खाते से 49,982.50 रुपये निकाल लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।
संवाद सूत्र, बनियापुर (सारण)। बनियापुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव के एक किसान के खाते से साइबर अपराधियों ने ठगी कर 49,982.50 रुपये निकाल लिए। पीड़ित किसान ने इस संबंध में थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामला साइबर क्राइम से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
पीड़ित अनिल कुमार शर्मा के अनुसार, उन्हें एक अज्ञात नंबर से फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को पीएम किसान योजना से जुड़ा कर्मचारी बताते हुए कहा कि उनका किस्त का पैसा नहीं आ पा रहा है। जब किसान ने उसके बताए अनुसार प्रक्रिया पूरी करने की बात मानी तो उसने फोन पर ही निर्देश देने शुरू कर दिए।
अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि उसके बहकावे में आकर वे बताए गए सभी चरण मोबाइल से करते गए। कुछ ही देर बाद उनके मोबाइल पर एक संदेश आया, जिसमें बैंक खाते से 49,982.50 रुपये की निकासी की जानकारी दी गई। इसके बाद उन्हें समझ में आया कि वे साइबर ठगों का शिकार हो चुके हैं।
घटना के बाद पीड़ित ने बैंक स्टेटमेंट, साइबर क्राइम पोर्टल पर की गई शिकायत और अन्य दस्तावेजों के साथ थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने बताया कि कॉल डिटेल और लेन-देन की जांच कर आरोपी की पहचान की कोशिश की जा रही है।
थाना प्रभारी ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अज्ञात कॉल पर बैंक या योजना से जुड़ी जानकारी साझा न करें और संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें।
यह भी पढ़ें- लघु उद्योग को बढ़ाने के लिए गुजरात की तर्ज पर सिंगल विंडो चाहते हैं बिहार के उद्योगपति
यह भी पढ़ें- फेक करेंसी रैकेट का भंडाफोड़, मौलाना की निशानदेही पर मास्टरमाइंड डॉक्टर भोपाल से गिरफ्तार
यह भी पढ़ें- नवादा के सकरी नदी में मिली भगवान विष्णु की प्रतिमा, देखने के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।