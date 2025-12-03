'दीदी मत घबराना...', रोहिणी को मिला RJD की महिला कार्यकर्ताओं का सपोर्ट; संजय-सुनील को सुनाई खरी खोटी

जागरण संवाददाता, छपरा। सारण लोकसभा सीट से राजद गठबंधन की पूर्व प्रत्याशी डॉ. रोहिणी आचार्य के साथ कथित रूप से हुए दुर्व्यवहार के विरोध में राजद की सैकड़ों महिला कार्यकर्ता और नेत्रियां शुक्रवार को सड़क पर उतर आईं।

आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने नगर थाना चौक से नगरपालिका चौक तक हाथों में तख्तियां लेकर विरोध मार्च निकाला और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व व मुख्य रणनीतिकार राज्यसभा सदस्य संजय यादव तथा एमएलसी सुनील सिंह के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की।

प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने “रोहिणी दीदी आप मत घबराना, सारण की जनता आपके साथ है,” जैसे नारे लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया।

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि 14 नवंबर की शाम पटना स्थित पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर हुई बैठक में डॉ. रोहिणी आचार्य ने चुनाव में करारी हार की जिम्मेदारी तय करने की बात कही थी। इसी दौरान उनके साथ कुछ लोगों द्वारा अमर्यादित व्यवहार किया गया, जो बेहद निंदनीय है।