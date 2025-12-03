'दीदी मत घबराना...', रोहिणी को मिला RJD की महिला कार्यकर्ताओं का सपोर्ट; संजय-सुनील को सुनाई खरी खोटी
छपरा में, राजद की महिला कार्यकर्ताओं ने रोहिणी आचार्य के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने संजय यादव और सुनील सिंह के ख ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, छपरा। सारण लोकसभा सीट से राजद गठबंधन की पूर्व प्रत्याशी डॉ. रोहिणी आचार्य के साथ कथित रूप से हुए दुर्व्यवहार के विरोध में राजद की सैकड़ों महिला कार्यकर्ता और नेत्रियां शुक्रवार को सड़क पर उतर आईं।
आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने नगर थाना चौक से नगरपालिका चौक तक हाथों में तख्तियां लेकर विरोध मार्च निकाला और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व व मुख्य रणनीतिकार राज्यसभा सदस्य संजय यादव तथा एमएलसी सुनील सिंह के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की।
प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने “रोहिणी दीदी आप मत घबराना, सारण की जनता आपके साथ है,” जैसे नारे लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया।
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि 14 नवंबर की शाम पटना स्थित पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर हुई बैठक में डॉ. रोहिणी आचार्य ने चुनाव में करारी हार की जिम्मेदारी तय करने की बात कही थी। इसी दौरान उनके साथ कुछ लोगों द्वारा अमर्यादित व्यवहार किया गया, जो बेहद निंदनीय है।
महिला नेत्रियों ने कहा कि डॉ. रोहिणी आचार्य ने अपने पिता और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को किडनी दान कर मिसाल कायम की है। ऐसी जननेत्री के साथ अपमानजनक व्यवहार को सारण की जनता किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेगी।
इस प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश राजद महिला प्रकोष्ठ की महासचिव चंद्रावती यादव ने किया। उनके साथ कुसुम देवी, अमरावती पासवान, चांदनी कुंवर, रेशमा खातून, प्रियंका रानी और सुनीता कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता मौजूद रहीं।
