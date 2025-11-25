Rohini Acharya: 'दिल से कैसे निकालोगे?', रोहिणी आचार्या ने उठाया सवाल, एक्स पर नई पोस्ट में छलका दर्द

डिजिटल डेस्क, पटना। नीतीश सरकार ने मंगलवार को राबड़ी देवी (Rabri Devi House Notice) के लिए एक आदेश जारी किया। इस आदेश के आते ही बिहार में मानो जैसे सियासी भूचाल आ गया। आदेश में कहा गया है कि राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का आवास खाली करना पड़ेगा। वहीं, अब उनका नया पता 39 हार्डिंग रोड होगा। इस आदेश को लेकर अब राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट किया है।

