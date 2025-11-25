Rohini Acharya: 'दिल से कैसे निकालोगे?', रोहिणी आचार्या ने उठाया सवाल, एक्स पर नई पोस्ट में छलका दर्द
रोहिणी आचार्य ने एक्स पर एक भावनात्मक पोस्ट साझा की जिसमें उन्होंने पूछा कि 'दिल से कैसे निकालोगे?'। उन्होंने आगे लिखा- सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते।
डिजिटल डेस्क, पटना। नीतीश सरकार ने मंगलवार को राबड़ी देवी (Rabri Devi House Notice) के लिए एक आदेश जारी किया। इस आदेश के आते ही बिहार में मानो जैसे सियासी भूचाल आ गया। आदेश में कहा गया है कि राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का आवास खाली करना पड़ेगा। वहीं, अब उनका नया पता 39 हार्डिंग रोड होगा। इस आदेश को लेकर अब राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट किया है।
रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) ने एक्स पर लिखा- सुशासन बाबू का विकास मॉडल। करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा।
गौरतलब है कि भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने बताया कि राबड़ी देवी को नया आवास आवंटित कर दिया गया है, इसलिए यह आवास उन्हें खाली करना होगा। उन्होंने कहा कि इसका नोटिस राबड़ी देवी को दे दिया गया है। बता दें कि राबड़ी देवी इस आवास में 20 वर्षों से रह रहीं थीं।
नीतीश सरकार के इस ऑर्डर के बाद अब राजनीति शुरू हो गई है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल का कहना है कि सरकार परेशान करने की नीयत से ऐसा कर रही है।
उन्होंने आगे कहा, "यह किसके इशारे पर हो रहा है सबको पता है। आखिर 20 वर्षों बाद ऐसी क्या आपदा आ गई है कि राबड़ी देवी को आवास खाली करने को कहा गया है।"
