Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Rohini Acharya: 'दिल से कैसे निकालोगे?', रोहिणी आचार्या ने उठाया सवाल, एक्स पर नई पोस्ट में छलका दर्द

    By Rajat Mourya Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 08:33 PM (IST)

    रोहिणी आचार्य ने एक्स पर एक भावनात्मक पोस्ट साझा की जिसमें उन्होंने पूछा कि 'दिल से कैसे निकालोगे?'। उन्होंने आगे लिखा- सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते। 

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, पटना। नीतीश सरकार ने मंगलवार को राबड़ी देवी (Rabri Devi House Notice) के लिए एक आदेश जारी किया। इस आदेश के आते ही बिहार में मानो जैसे सियासी भूचाल आ गया। आदेश में कहा गया है कि राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का आवास खाली करना पड़ेगा। वहीं, अब उनका नया पता 39 हार्डिंग रोड होगा। इस आदेश को लेकर अब राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) ने एक्स पर लिखा- सुशासन बाबू का विकास मॉडल। करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा।

    Rohini Acharya Post

    गौरतलब है कि भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने बताया कि राबड़ी देवी को नया आवास आवंटित कर दिया गया है, इसलिए यह आवास उन्‍हें खाली करना होगा। उन्होंने कहा कि इसका नोटिस राबड़ी देवी को दे दिया गया है। बता दें कि राबड़ी देवी इस आवास में 20 वर्षों से रह रहीं थीं।

    नीतीश सरकार के इस ऑर्डर के बाद अब राजनीति शुरू हो गई है। राजद के प्रदेश अध्‍यक्ष मंगनीलाल मंडल का कहना है कि सरकार परेशान करने की नीयत से ऐसा कर रही है।

    उन्होंने आगे कहा, "यह क‍िसके इशारे पर हो रहा है सबको पता है। आखिर 20 वर्षों बाद ऐसी क्‍या आपदा आ गई है कि राबड़ी देवी को आवास खाली करने को कहा गया है।"

    यह भी पढ़ें- Bihar Politics: राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का आवास खाली करना पड़ेगा, नया पता होगा 39 हार्डिंग रोड