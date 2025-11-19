चप्पल कांड! तेज प्रताप की तेजस्वी को खुली चेतावनी, कहा- राजद में मेरी आवाज दबाई गई

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद आरजेडी के भीतर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस राजनीतिक संकट के बीच अब पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव खुलकर सामने आ गए हैं। Tej Pratap ने दावा किया है कि उनके माता-पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का 'मानसिक उत्पीड़न' हो रहा है। इतना ही नहीं, तेज प्रताप ने अब अपने छोटे भाई तेजस्वी को भी खुली चुनौती दे दी है। बहन रोहिणी आचार्य के बाद अब तेज प्रताप ने ऐसा बयान दिया, जिससे लालू परिवार की कलह और बढ़ गयी है, तो जानते है की तेज प्रताप ने क्या चुनौती दी और रोहिणी ने अब क्या आरोप लगाए? Rohini Acharya ने सार्वजनिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि वे लालू परिवार से रिश्ते खत्म कर रही हैं। इस बीच सबसे बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी बहन रोहिणी को घर से निकाला गया है। साथ ही, सवाल भी उठाया है कि अगर ऐसा ही करते रहे तो परिवार और पार्टी में बचेगा कौन?

इंस्टा पोस्ट से मचाई हलचल दरअसल, तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल के इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट कर लिखा, “सबको निकालोगे तो रहेगा कौन? यही सवाल अब जनता पूछ रही है।" जब मुझे निकाला गया था, तो यही लोग सोच रहे थे कि तेज प्रताप तो फालतू है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे रोककर रखा गया, मेरी आवाज दबाई गई, फिर भी मैं पूरे मन से पार्टी में लगा रहा, लेकिन जिस दिन मैं बाहर निकला और 'नई RJD' की सच्चाई जनता के सामने रखी, उसी दिन इनको समझ आ गया कि इन्होंने क्या खोया है। आप खुद ही देख लीजिए आंकड़े क्या कहते हैं."

तेज प्रताप यादव ने ना सिर्फ शब्दो से तेजस्वी पर वार किया, बल्कि धराशायी होती RJD के आकड़े भी दिखाये। तेज प्रताप ने 2015 से लेकर 2025 तर आरजेडी की सीटों में गिरावट के आंकड़े दिखाए- 2015 — 80 सीट

2020 — 75 सीट

2025 — 25 सीट इसी के साथ तेज प्रताप ने दावा किया, "यह गिरावट मैं नहीं, जनता बता रही है कि गलती कहां हुई और मजेदार बात यह है कि आज वही लोग पूछ रहे हैं, “सबको निकालोगे तो रहेगा कौन?” अफसोस यही सवाल तो आज जनता पूछ रही है कि पार्टी बची कहां है?"

रोहिणी ने दी थी चुनौती तेज प्रताप से पहले रोहिणी ने चुनौती दी थी। उन्होंने लिखा था कि पिता को किडनी देने वाली शादीशुदा बेटी को गलत बताने वाले हिम्मत जुटाकर उस बेटी से खुले मंच पर खुली बहस करें। जरूरतमंदों को किडनी देने के महादान की शुरुआत पहले वो करें, जो बेटी की किडनी को गंदा बताते हैं या फिर हरियाणवी महापुरुष करें, चाटुकार पत्रकार करें और हरियाणवी के भक्त ट्रोलर्स करें जो मुझे गाली देते नहीं थकते। एक बोतल खून देने के नाम पर जिनका खून सूख जाता है, वो किडनी देने पर उपदेश देते हैं?