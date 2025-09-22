Saran News: रविवार को स्कूल नहीं खोल सकते निजी संस्थान, दो बच्चों की मौत के बाद जागा प्रशासन

स्कूल प्रशासन ने अपनी मर्जी से रविवार को विद्यालय संचालित किया और छुट्टी बुधवार को दिया जाता था। सरकारी नियमों के अनुसार, रविवार सभी स्कूलों के लिए अवकाश का दिन है। किसी भी निजी विद्यालय को अपनी सुविधा अनुसार अवकाश बदलने का अधिकार नहीं है।

जागरण संवाददाता, छपरा। मकेर प्रखंड में निजी विद्यालयों के संचालन को लेकर चिंता बढ़ गई है। एमएस पब्लिक स्कूल के वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से दो बच्चों की मौत के बाद यह मामला और गंभीर हो गया।

बावजूद इसके, एमएस पब्लिक स्कूल के संचालक अखिलेश राय ने रविवार को स्कूल चालू रखा। प्रखंड के शिक्षा विभाग के अधिकारी भी इस स्थिति से अनभिज्ञ थे।

सूत्रों के अनुसार, मकेर प्रखंड में कई निजी स्कूल अपनी मर्जी से छुट्टी बदलते रहते हैं। कोई स्कूल सोमवार, कोई बुधवार और कोई गुरुवार को छुट्टी घोषित करता है।

इससे अभिभावकों को बच्चों को स्कूल भेजने और पारिवारिक व्यवस्थाओं में असुविधा होती है। शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाता। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा, प्रियंका रानी ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी।

उन्होंने कहा कि कोई भी विद्यालय रविवार या सरकारी छुट्टी के दिन संचालित नहीं कर सकता। यह न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है बल्कि बच्चों की सुरक्षा और नियमित शिक्षा पर भी असर डालता है।

शिक्षा विभाग करेगा कड़ी निगरानी