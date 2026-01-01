रेलवे का अहम फैसला, पाटलिपुत्र-गोरखपुर एक्सप्रेस सप्ताह में अब केवल 2 दिन रहेगी रद, यात्रियों को मिली बड़ी राहत

संवाद सूत्र, नयागांव। घने कोहरे के बीच रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से बार-बार रद की जा रही पाटलिपुत्र–गोरखपुर–पाटलिपुत्र एक्सप्रेस अब अधिकांश दिनों में पटरी पर दौड़ेगी।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की परेशानी और लगातार मिल रही मांग को देखते हुए ट्रेन रद करने के दिनों में कटौती का निर्णय लिया है।

अब तक गाड़ी संख्या 15079/15080 पाटलिपुत्र–गोरखपुर–पाटलिपुत्र एक्सप्रेस का परिचालन कोहरे के कारण 01 फरवरी 2026 तक सप्ताह में चार दिन रद किया गया था।

लेकिन मौसम की स्थिति में आंशिक सुधार और यात्री सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है।

अब यह ट्रेन सिर्फ मंगलवार और शुक्रवार को ही रद रहेगी, जबकि शेष दिनों में यह नियत समय-सारिणी के अनुसार चलेगी।

इस फैसले से खासकर दैनिक यात्रियों, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और लंबी दूरी के यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जो पिछले कई दिनों से वैकल्पिक साधनों पर निर्भर थे।