Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    रेलवे का अहम फैसला, पाटलिपुत्र-गोरखपुर एक्सप्रेस सप्ताह में अब केवल 2 दिन रहेगी रद, यात्रियों को मिली बड़ी राहत

    By Rahul Kumar Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 06:30 PM (IST)

    रेलवे ने कोहरे के कारण रद्द होने वाली पाटलिपुत्र-गोरखपुर एक्सप्रेस (15079/15080) के परिचालन में बड़ी राहत दी है। पहले यह ट्रेन 1 फरवरी 2026 तक सप्ताह ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सूत्र, नयागांव। घने कोहरे के बीच रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से बार-बार रद की जा रही पाटलिपुत्र–गोरखपुर–पाटलिपुत्र एक्सप्रेस अब अधिकांश दिनों में पटरी पर दौड़ेगी।

    रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की परेशानी और लगातार मिल रही मांग को देखते हुए ट्रेन रद करने के दिनों में कटौती का निर्णय लिया है।

    अब तक गाड़ी संख्या 15079/15080 पाटलिपुत्र–गोरखपुर–पाटलिपुत्र एक्सप्रेस का परिचालन कोहरे के कारण 01 फरवरी 2026 तक सप्ताह में चार दिन रद किया गया था।

    लेकिन मौसम की स्थिति में आंशिक सुधार और यात्री सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है।

    अब यह ट्रेन सिर्फ मंगलवार और शुक्रवार को ही रद रहेगी, जबकि शेष दिनों में यह नियत समय-सारिणी के अनुसार चलेगी।
    इस फैसले से खासकर दैनिक यात्रियों, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और लंबी दूरी के यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जो पिछले कई दिनों से वैकल्पिक साधनों पर निर्भर थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चन्द्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा रेलवे की प्राथमिकता है। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन की ताजा स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

    कोहरे के मौसम में जहां कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित है, वहीं पाटलिपुत्र–गोरखपुर एक्सप्रेस को लेकर लिया गया यह फैसला यात्रियों के लिए सुकून और भरोसे की खबर बनकर सामने आया है।

    यह भी पढ़ें- देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के रूट का एलान, जानें कितना होगा किराया