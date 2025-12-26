'आदमी से जीत सकता हूं, मशीन से नहीं'; चुनाव हारने के बाद खेसारी लाल यादव का बड़ा बयान

डिजिटल डेस्क, छपरा। खेसारी लाल यादव का एक बयान फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खेसारी लाल यादव बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में छपरा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार थे। बिहार में छपरा सीट से खेसारी को टिकट मिलने के बाद इस सीट की चर्चा पूरे देश में थी। खेसारी लाल यादव ने चुनाव में माहौल भी खूब बनाया। तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव सहित कई नेताओं ने खेसारी के लिए प्रचार भी किया।

लेकिन छपरा सीट से खेसारी लाल यादव को निराशा हाथ लगी। खेसारी लाल यादव छपरा सीट से चुनाव हार गए। एनडीए की उम्मीदवार छोटी कुमारी ने खेसारी लाल यादव को हरा दिया। चुनाव परिणाम आने के बाद खेसारी ने छपरा की जनता को धन्यवाद दिया और बताया कि वह राजनीति के लिए बने ही नहीं हैं। अब छपरा सीट पर हार के बाद खेसारी लाल यादव का एक बयान फिर वायरल हो रहा है।

इस वीडियो में खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि उन्हें राजनीति करनी नहीं आती, वह राजनीति में आना ही नहीं चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा। उन्होंने कहा इस चुनाव में यह भी पता चला कि कौन उनका अपना है। आगे उन्होंने कहा कि कोई भी आदमी से जीत सकता है मशीन से नहीं।