चुनाव हारते ही खेसारी लाल यादव को याद आए भगवान श्री राम, मंदिर निर्माण पर उठाए थे सवाल

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार चुनाव के समय राम मंदिर के निर्माण पर सवाल उठाने वाले भोजपुरी सिनेमा के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव चुनाव में हार मिलने के बाद भगवान राम की शरण में आ गए है। विवाह पंचमी के पावन अवसर पर उन्होंने अपने परिवार के साथ घर में भगवान श्रीराम, माता जानकी और बजरंगबली की पूरे विधि विधान से पूजा-अर्चना की।

खेसारी लाल यादव सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया पर भगवान राम की पूजा करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए खेसारी ने लिखा, “आज विवाह पंचमी के मंगल अवसर पर घर में पूरे परिवार के साथ भगवान श्रीराम, माता सीता और हनुमान जी की पूजा अर्चना की। प्रभु श्रीराम और माता जानकी से यही प्रार्थना कि उनके आशीर्वाद से सबके जीवन में शांति रहे और अयोध्या जी समेत पूरे भारतवर्ष में धर्म-ध्वज यूं ही ऊँचा लहराता रहे।जय जय श्री राम!”

राजद के टिकट पर चुनाव बता दें कि राजद के टिकट पर छपरा से चुनाव लड़ने वाले खेसारी लाल ने चुनाव प्रचार के दौरान कई रैलियों में अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर को लेकर ऐसे बयान दिए थे, जिन्हें लेकर विवाद खड़ा हो गया था। जिसके बाद लोगों ने उनका खूब विरोध किया था।

वहीं खेसारी लाल यादव के इस नए अवतार को लेकर सोशल मीडिया पर कई लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि,’’ अब पछताए होय क्या जब चिड़िया चुग गई खेत । मुट्ठी भर मुसलमान वोट पाने के चक्कर में खरबों लोगों की भावनाएं आहत किया , भगवान राम या दूसरे देवी देवताओं तो तुम्हे माफ कर देंगे लेकिन तुम्हारा कर्म तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा।’’