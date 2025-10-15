Bihar Politics: चुनावी गहमागहमी के बीच नीतीश को झटका, स्टेट लेवल के नेता ने दिया JDU से इस्तीफा

संवाद सहयोगी, जलालपुर (सारण)। चुनावी सरगर्मी के बीच जदयू को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के आदिवासी प्रकोष्ठ के प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं सारण जिला रोगी कल्याण समिति के सदस्य अखिलेश कुमार ने बुधवार को दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया।

अपने त्यागपत्र में उन्होंने बिहार सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कोपा नगर पंचायत निवासी अखिलेश कुमार ने कहा कि बिहार में अब लोकतंत्र नहीं, अफसरशाही का शासन है। अधिकारी बेलगाम हैं और आमजन की कोई सुनवाई नहीं हो रही।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2003 में वे जदयू से जुड़े थे और बीते 22 वर्षों से पार्टी में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। एकमा में जदयू प्रत्याशी धूमल सिंह का भव्य स्वागत दूसरी ओर, एकमा विधानसभा क्षेत्र से जदयू का टिकट मिलने के बाद पूर्व विधायक मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह का बुधवार को जोरदार स्वागत किया गया। वे पटना से पार्टी का सिम्बल लेकर जैसे ही एनएच-531 स्थित माने गांव पहुंचे, समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों, फूल-मालाओं और जयकारों से उनका अभिनंदन किया।