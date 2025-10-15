Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Politics: चुनावी गहमागहमी के बीच नीतीश को झटका, स्टेट लेवल के नेता ने दिया JDU से इस्तीफा

    By Nagendra Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 03:40 PM (IST)

    जलालपुर में चुनावी गहमागहमी के बीच, जदयू नेता अखिलेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बिहार सरकार और प्रशासन पर अफसरशाही का आरोप लगाया है, जिसमें कहा गया है कि अधिकारी बेलगाम हैं और जनता की सुनवाई नहीं हो रही। अखिलेश कुमार 22 वर्षों से जदयू से जुड़े थे।

    prefferd source google
    Hero Image

    बिहार सीएम नीतीश कुमार।

    संवाद सहयोगी, जलालपुर (सारण)। चुनावी सरगर्मी के बीच जदयू को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के आदिवासी प्रकोष्ठ के प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं सारण जिला रोगी कल्याण समिति के सदस्य अखिलेश कुमार ने बुधवार को दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अपने त्यागपत्र में उन्होंने बिहार सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कोपा नगर पंचायत निवासी अखिलेश कुमार ने कहा कि बिहार में अब लोकतंत्र नहीं, अफसरशाही का शासन है। अधिकारी बेलगाम हैं और आमजन की कोई सुनवाई नहीं हो रही।

    उन्होंने बताया कि वर्ष 2003 में वे जदयू से जुड़े थे और बीते 22 वर्षों से पार्टी में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे।

    एकमा में जदयू प्रत्याशी धूमल सिंह का भव्य स्वागत

    दूसरी ओर, एकमा विधानसभा क्षेत्र से जदयू का टिकट मिलने के बाद पूर्व विधायक मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह का बुधवार को जोरदार स्वागत किया गया। वे पटना से पार्टी का सिम्बल लेकर जैसे ही एनएच-531 स्थित माने गांव पहुंचे, समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों, फूल-मालाओं और जयकारों से उनका अभिनंदन किया।

    इस दौरान नारों से इलाका गूंज उठा। काफिला माने गांव से निकलकर मठिया, बेकाम, एकमा, आमडाढ़ी, पांडे छपरा, बंशी छपरा, रसूलपुर और भजौना गांवों तक पहुंचा, जहां जगह-जगह स्वागत हुआ।

    धूमल सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर उन्हें पूरा भरोसा था, इसलिए पार्टी ने उन्हें टिकट देकर सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि एकमा सीट के बंटवारे को लेकर फैलाई जा रही अफवाहें निराधार थीं, और टिकट मिलने से समर्थकों में अपार उत्साह है।

    यह भी पढ़ें- JDU Candidate List 2025: जदयू की पहली लिस्ट में 3 दिग्गजों का कटा टिकट, 27 सीटों पर नए प्रत्याशी

    यह भी पढ़ें- Bihar Politics: नीतीश सरकार को बचाने वाले दिग्गज नेता का टिकट कटा, ललन सिंह ने कर दिया 'खेला'!