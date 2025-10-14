सारण में सोते वक्त बुजुर्ग की चाकू मारकर हत्या, गांव में मचा हड़कंप

संवाद सूत्र, दाउदपुर (सारण)। मांझी थाना क्षेत्र के भलुआ बुजुर्ग गांव में सोमवार की रात एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। अज्ञात अपराधियों ने गांव के 60 वर्षीय बलिराम यादव उर्फ बलि यादव की सोते समय बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी।

बलिराम यादव जनवितरण प्रणाली के पूर्व दुकानदार स्व. शिवपूजन यादव के पुत्र बताए जाते हैं। वे रोज की तरह रात में घर के दरवाजे पर सोए हुए थे, तभी अपराधियों ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। सुबह जब स्वजन नींद से जागे तो दरवाजे पर खून से लथपथ बलिराम यादव का शव देख दहाड़ मारकर रोने लगे। घर में कोहराम मच गया। पत्नी प्रभावती देवी समेत परिवार के सभी सदस्य का रो-रोकर बुरा हाल है। आसपास के ग्रामीणों की भीड़ देखते ही देखते घटनास्थल पर जुट गई। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना मांझी थाना पुलिस को दी।

घटना की जानकारी मिलते ही मांझी थानाध्यक्ष दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से कई तरह के साक्ष्य जुटाए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया है।