    सारण में सोते वक्त बुजुर्ग की चाकू मारकर हत्या, गांव में मचा हड़कंप

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 09:20 AM (IST)

    सारण जिले के भलुआ बुजुर्ग गांव में अज्ञात अपराधियों ने 60 वर्षीय बलिराम यादव की सोते समय चाकू मारकर हत्या कर दी। बलिराम अपने घर के दरवाजे पर सो रहे थे। सुबह शव मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया। मांझी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।

    सारण के भलुआ बुजुर्ग में सोते वक्त वृद्ध की चाकू से हत्या

    संवाद सूत्र, दाउदपुर (सारण)। मांझी थाना क्षेत्र के भलुआ बुजुर्ग गांव में सोमवार की रात एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। अज्ञात अपराधियों ने गांव के 60 वर्षीय बलिराम यादव उर्फ बलि यादव की सोते समय बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी।

    बलिराम यादव जनवितरण प्रणाली के पूर्व दुकानदार स्व. शिवपूजन यादव के पुत्र बताए जाते हैं। वे रोज की तरह रात में घर के दरवाजे पर सोए हुए थे, तभी अपराधियों ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया।

    सुबह जब स्वजन नींद से जागे तो दरवाजे पर खून से लथपथ बलिराम यादव का शव देख दहाड़ मारकर रोने लगे। घर में कोहराम मच गया। पत्नी प्रभावती देवी समेत परिवार के सभी सदस्य का रो-रोकर बुरा हाल है। आसपास के ग्रामीणों की भीड़ देखते ही देखते घटनास्थल पर जुट गई। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना मांझी थाना पुलिस को दी।

     घटना की जानकारी मिलते ही मांझी थानाध्यक्ष दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से कई तरह के साक्ष्य जुटाए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया है।

    ग्रामीणों ने बताया कि रात में गांव में कुछ दूरी पर अष्टयाम का आयोजन चल रहा था, जिसके कारण देर रात तक लोगों की आवाजाही थी, लेकिन किसी को भी हत्या की भनक नहीं लगी। आशंका जताई जा रही है कि अपराधी मौका देखकर हत्या कर फरार हो गए।

    हत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस आपसी रंजिश, पारिवारिक विवाद और संपत्ति विवाद समेत हर पहलू पर जांच कर रही है। गांव में इस घटना के बाद से दहशत और सन्नाटा पसरा है।

    लोग इसे किसी बड़ी साजिश का हिस्सा मानकर तरह-तरह की चर्चा कर रहे हैं। मांझी थानाध्यक्ष ने बताया कि जल्द ही अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी।

