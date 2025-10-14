Bihar Election 2025: महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले ये क्या हो रहा? कांग्रेस-राजद एक दूसरे को सुना रहे दोहे

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव अब जोर पकड़ चुका है। तमाम पार्टियां अपनी-अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं, लेकिन महागठबंधन की गांठ अभी भी उलझी हुई है। महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हो पाया है। इस बीच RJD और कांग्रेस नेताओं के ट्वीट से सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। लोग कयास लगा रहे हैं कि शायद महागठबंधन में सबकुछ ठीक नहीं है।

दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राजद नेता मनोज कुमार झा ने एक दोहा पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाय, टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ परिजाय। हर अवसर के लिए प्रासंगिक। मनोज कुमार झा के इस ट्वीट पर कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने रिट्वीट किया। उन्होंने लिखा, 'खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी बा की धार, जो उतरो सो डूब गया, जो डूब गया सो पार। ‘ठगबंधन’ को हराने के लिए प्रासंगिक।

NDA गठबंधन में भी कविता-शायरी का दौर दोनों नेताओं के ट्वीट से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन में टूट हो सकती है। हालांकि ऐसी ही शेरो शायरी NDA गठबंधन की सीट शेयरिंग के दौरान भी देखी गई थी, जब मांझी ने ट्वीट किया, “हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो, तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, HAM वही खुशी से खाएंगें, परिजन पे असी ना उठाएंगे”