छपरा में इस बार खास होगा दशहरा, 60 फीट के रावण के साथ मेघनाथ का भी होगा दहन

छपरा में इस बार दशहरा का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। राजेंद्र स्टेडियम में रावण वध का आयोजन होगा जिसके लिए 60 फीट के रावण और 55 फीट के मेघनाथ के पुतले बनाए गए हैं। राम-रावण युद्ध की झांकी भी प्रस्तुत की जाएगी। प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए आतिशबाजी के साथ लाइट शो का भी आयोजन होगा।

जागरण संवाददाता, छपरा। असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक एवं भारतीय संस्कृति का महान पर्व, दशहरा इस वर्ष और भी भव्य रूप में मनाया जाएगा। छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में दो अक्टूबर को होने वाले रावण वध कार्यक्रम के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस बार 60 फीट का विशाल रावण और 55 फीट का मेघनाथ का पुतला बनाया गया है, जो अपनी भव्यता और आकर्षण के लिए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देगा। रावण वध समारोह समिति के कार्यकारी अध्यक्ष वरुण प्रकाश राजा ने बताया कि पुतलों का निर्माण पूरा हो चुका है और अब अंतिम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दर्शक न केवल रावण वध का आनंद लेंगे बल्कि राम-रावण युद्ध की झांकी भी देख सकेंगे। प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए इस बार आतिशबाजी के साथ-साथ लाइट बीम शो का भी आयोजन किया जाएगा। स्टेडियम में एक बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी, जिससे दर्शक पूरे कार्यक्रम को लाइव देख सकेंगे।

अद्भुत आतिशबाजी और रंग-बिरंगी रोशनी रावण वध समारोह में इस वर्ष अद्भुत आतिशबाजी देखने को मिलेगी। समिति के उपाध्यक्ष श्याम बिहारी अग्रवाल ने बताया कि इस बार आवाज करने वाले पटाखों की संख्या कम रखी जाएगी, लेकिन रंग-बिरंगी लाइट वाले पटाखों और आतिशबाजी का नजारा देखने लायक होगा।

राम-रावण की लड़ाई भी आतिशबाजी और रोशनी के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। इसके लिए कारीगर दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, ताकि दर्शक इस भव्य नजारे का भरपूर आनंद ले सकें। शोभा यात्रा शहर में करेगी भ्रमण रावण वध से पहले भगवान श्री राम की शोभा यात्रा शहर में विभिन्न मार्गों से होकर राजेंद्र स्टेडियम पहुंचेगी। कटहरी बाग हनुमान मंदिर से शुरू होने वाली इस यात्रा में भगवान राम के साथ लक्ष्मण, वीर हनुमान और वानर सेना भी शामिल होंगे। यह यात्रा दर्शकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बनेगी।

आरती व गुब्बारा उड़ाकर होगा कार्यक्रम का आरंभ कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान की आरती से होगी। इसके बाद गुब्बारे उड़ाकर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की जाएगी। आयोजन में प्रशासनिक पदाधिकारी, राजनेता, समाजसेवी और जिले भर से बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे।