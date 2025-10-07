सारण में नौ माह में 11 हजार से अधिक आरोपित गिरफ्तार, 1.20 लाख लीटर शराब जब्त

जासं, छपरा। बिहार विधानसभा चुनाव-2025 को ध्यान में रखते हुए जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए जनवरी से सितम्बर तक चला विशेष अभियान बड़ी सफलता हासिल कर चुका है। इस दौरान पुलिस ने जिलेभर में अभियान चलाकर कुल 11,368 आरोपितों को गिरफ्तार किया। इनमें हत्या, लूट, दहेज हत्या, आर्म्स एक्ट, मद्यनिषेध और अन्य गंभीर अपराधों में शामिल लोग शामिल हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक सारण के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान के तहत अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ-साथ शराब के सेवन, बिक्री, भंडारण, निर्माण और परिवहन पर पूर्ण पाबंदी लगाने के उद्देश्य से व्यापक कार्रवाई की गई। पुलिस की इस सघन कार्रवाई में जनवरी से सितम्बर तक 120,937 लीटर देसी-विदेशी शराब जब्त की गई। इसके साथ ही 962 देसी शराब भट्ठियों को ध्वस्त कर लगभग 8,15,920 लीटर अर्द्धनिर्मित शराब नष्ट की गई। गंभीर मामलों में भी कार्रवाई तेज इस नौ माह के दौरान गिरफ्तार किए गए आरोपितों में हत्या के मामलों में 161, हत्या के प्रयास में 788, दहेज हत्या में 60, लूट के मामलों में 70, डकैती में 23, आर्म्स एक्ट में 173, एनडीपीएस एक्ट में 44, अपहरण में 178, पाक्सो में 44, दुष्कर्म में 30, एससी-एसटी एक्ट में 157 और पुलिस पर हमले के मामलों में 173 आरोपित शामिल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें