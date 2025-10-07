सारण में नौ माह में 11 हजार से अधिक आरोपित गिरफ्तार, 1.20 लाख लीटर शराब जब्त
बिहार में सारण पुलिस ने जनवरी से सितंबर तक विशेष अभियान चलाया। इस दौरान 11,368 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें कई गंभीर अपराधों में शामिल थे। पुलिस ने 1.20 लाख लीटर शराब जब्त की और अवैध शराब भट्टियों को नष्ट किया। साथ ही, भारी मात्रा में हथियार, वाहन और नकदी भी बरामद की गई। चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने के लिए अभियान जारी रहेगा।
जासं, छपरा। बिहार विधानसभा चुनाव-2025 को ध्यान में रखते हुए जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए जनवरी से सितम्बर तक चला विशेष अभियान बड़ी सफलता हासिल कर चुका है।
इस दौरान पुलिस ने जिलेभर में अभियान चलाकर कुल 11,368 आरोपितों को गिरफ्तार किया। इनमें हत्या, लूट, दहेज हत्या, आर्म्स एक्ट, मद्यनिषेध और अन्य गंभीर अपराधों में शामिल लोग शामिल हैं।
वरीय पुलिस अधीक्षक सारण के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान के तहत अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ-साथ शराब के सेवन, बिक्री, भंडारण, निर्माण और परिवहन पर पूर्ण पाबंदी लगाने के उद्देश्य से व्यापक कार्रवाई की गई।
पुलिस की इस सघन कार्रवाई में जनवरी से सितम्बर तक 120,937 लीटर देसी-विदेशी शराब जब्त की गई। इसके साथ ही 962 देसी शराब भट्ठियों को ध्वस्त कर लगभग 8,15,920 लीटर अर्द्धनिर्मित शराब नष्ट की गई।
गंभीर मामलों में भी कार्रवाई तेज
इस नौ माह के दौरान गिरफ्तार किए गए आरोपितों में हत्या के मामलों में 161, हत्या के प्रयास में 788, दहेज हत्या में 60, लूट के मामलों में 70, डकैती में 23, आर्म्स एक्ट में 173, एनडीपीएस एक्ट में 44, अपहरण में 178, पाक्सो में 44, दुष्कर्म में 30, एससी-एसटी एक्ट में 157 और पुलिस पर हमले के मामलों में 173 आरोपित शामिल हैं।
इसके अलावा साम्प्रदायिक मामलों में 18, दहेज प्रथा अधिनियम में 8, आइटी एक्ट में 35 और मद्यनिषेध से जुड़े 5,469 आरोपित भी पकड़े गए।
साथ ही वारंट और कुर्की अभियानों में भी उल्लेखनीय उपलब्धि रही—21,287 वारंटों और 1,074 कुर्कियों का निष्पादन किया गया।
- चुनाव को लेकर चला विशेष अभियान, असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसा
- वारंट निष्पादन और अपराध नियंत्रण में भी मिली बड़ी सफलता
जब्त शराब, हथियार और अन्य सामानों की लंबी सूची
पुलिस द्वारा जब्त किए गए सामानों की सूची काफी लंबी है। इस दौरान 107 देसी कट्टे, 370 कारतूस, 3 देसी रायफल, 49 खोखा-मैग्जीन, 3 लाइसेंसी हथियार, 557 मोटरसाइकिल/स्कूटी, 136 चारपहिया वाहन, 256 बालू लदे ट्रक/हाईवा/ट्रैक्टर, 2 नाव, 351 ग्राम स्मैक, 184 किलोग्राम गांजा, नौ किलोग्राम नौसादर, 207 अपहृता, 127 नाबालिग लड़कियां, 62 मवेशी और 2.33 करोड़ रुपये नगद बरामद किए गए।
इसके अलावा सोने-चांदी के आभूषण, इलेक्ट्रानिक उपकरण, मोबाइल, कंप्यूटर, डीजे. सेट, जेसीबी, टाटा नमक के 3100 पैकेट, टाटा टी के 953 पैकेट, डीजल-पेट्रोल-केरोसिन समेत कई अन्य वस्तुएं भी बरामद हुईं।
जिले में अपराध नियंत्रण और यातायात सुरक्षा के तहत चार करोड़ 84 लाख 91 हजार 500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं शराबबंदी से जुड़ी 5469 गिरफ्तारी के अलावा 962 देसी शराब भट्ठियों को तोड़ा गया।
अपराध नियंत्रण के लिए निरोधात्मक कार्रवाई
कानून-व्यवस्था की स्थिति मजबूत बनाए रखने के लिए जिले के सभी थानों में बीएनएसएस-126 के तहत 27,896 व्यक्तियों पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई।
इसके अलावा 15,873 व्यक्तियों को बाउंड डाउन किया गया, 235 पर सीसीए-3 और 9 पर सीसीए-12 की कार्रवाई की गई।
पुलिस के अनुसार, विधानसभा चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। जिले में चुनावी माहौल में किसी भी प्रकार की अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
