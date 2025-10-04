सुपौल की अंजू ने मुख्यमंत्री नीतीश को बताया अपना प्लान, 10 हजार रुपये से शुरू करेंगी ये बिजनेस

समस्तीपुर में मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 70 हजार से अधिक महिलाओं को जीविका समूह के माध्यम से लाभान्वित किया गया। एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योजना की एक करोड़वीं लाभार्थी अंजू कुमारी से बात की जिन्होंने बताया कि कैसे इस योजना ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए।

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। मुख्यमंत्री रोजगार योजना से महिला सशक्तिकरण से समाज की नई तस्वीर गढ़ने की कोशिश जारी है। महिलाओं को लगातार इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा। जीविका समूह के जरिए एक बार फिर 70 हजार से अधिक महिलाओं को शुक्रवार को लाभान्वित किया गया।

इस दौरान समाहरणालय परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित की गई। इसमें वीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जुड़े। उजियारपुर प्रखंड के सुपौल गांव निवासी मिंटू कुमार यादव की अंजू कुमारी ने मुख्यमंत्री से बात की। वह योजना का लाभ लेने वाली एक करोड़वीं लाभार्थी बनी है। उसने मुख्यमंत्री से बातचीत करते हुए कहा कि जीविका समूह से जुड़ने के बाद उसके जीवन में व्यापक बदलाव आया है। जीविका से 20 हजार रूपये कर्ज लिया और दो कट्ठा खेत में सब्जी उत्पादन किया।

सब्जी उत्पादन से लाभ हुआ और उस पैसे से कर्ज चुकता किया। उसके बाद 50 हजार रूपये कर्ज लेकर दुधारू जानवर खरीद कर दूध की बिक्री का कार्य किया। कर्ज लौटाने के बाद फिर से जीविका समूह से 50 हजार रूपये कर्ज लिया और हल्दी की खेती शुरू की। जिससे मुझे काफी लाभ हुआ।

आज जो 10 हजार रूपये उसे मिल रहा है उससे किराना दूकान करेगी। उसने मुख्यमंत्री को बताया कि वृद्धजन पेंशन योजना के तहत सास-ससुर को 2200 रूपये आ रहा है। इसका उपयोग मेरे सास-ससुर अपने लिये कर रहे हैं और वे काफी खुश हैं। फ्री बिजली का सदुपयोग कर रही हैं।

बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं। उसने मुख्यमंत्री को कहा कि आपकी बदौलत हर बेटी पढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। राज्य की बेटी-बहू अपनी तकदीर बना रही है। आपने राज्य की महिलाओं के लिये बहुत कुछ किया है। जीविका समूह नहीं होता तो हमलोग का जीवन बहुत मुश्किल होता।