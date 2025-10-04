Bihar Rain: भारी बारिश से सासाराम में बाढ़ जैसे हालात, कई गांवों में जल जमाव; कच्चे मकान गिरे
डेहरी अनुमंडल क्षेत्र में लगातार बारिश से कैमूर पहाड़ी की नदियां उफान पर हैं जिससे मैदानी इलाकों के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। जमुहार स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में पानी भर गया है। तिलौथू प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं और कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं।
संवाद सहयोगी, डेहरी आन सोन। डेहरी अनुमंडल क्षेत्र में शुक्रवार रात से हो रही बारिश से कैमूर पहाड़ी की नदियां और झरने उफान पर होने से मैदानी इलाकों के दर्जनों गांव में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई हैl
इस स्थिति से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वहीं कई मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए हैंlविद्युत आपूर्ति भी ठप्प है। अत्यधिक बारिश के कारण जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है जिससे बाढ़ की स्थिति बनी हुई है।
काव नदी में भारी मात्रा में पानी आने से जमुहार स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में जलजमाव से मरीज परेशान है। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में चार फीट पानी जमा हो गया है l
प्रखंड के जमुहार, महादेवा पंचायत के दर्जनों गांव में बाढ़ की स्थिति बनी हुई हैl
कई घर क्षतिग्रस्त हो गए है। अभी कही से अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। एसडीएम निलेश कुमार के अनुसार राहत और बचाव के लिए एसडीआरएफ टीम को बुलाया गया है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।
वहीं तिलौथू प्रखंड के आधा दर्जन गांव चटनी बीघा, राकियान, कोडार गांव मां तुतला भवानी झरना के उफान पर होने से बाढ़ की स्थित हो गई हैl चार से पांच फीट आ गया है। कई कच्चे मकान गिर गए हैं, बिजली सुविधा बंद है, फसलों को भी नुकसान हुआ है।
रा लो मो के जिलाध्यक्ष कपिल सिंह के अनुसार जिले के तिलौथू, सासाराम, डेहरी प्रखड़ पहाड़ी पानी से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ हैl किसानों की फसल बर्बाद हो गई। वहीं कितने गरीब लोगो का घर गिर गया है। उन्होंने जिला प्रशासन से तत्काल राहत कार्य चलाने व आकलन कर हुई क्षति का भरपाई करने की मांग की है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।