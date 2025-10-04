गया–पटना रूट के यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब स्थायी नंबरों से चलेंगी ये स्पेशल ट्रेनें

गया-पटना रेलखंड पर सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। रेलवे बोर्ड ने अस्थायी रूप से चल रही पांच ट्रेनों को स्थायी कर दिया है जो 4 अक्टूबर 2025 से लागू हो गया है। इन ट्रेनों के पुराने नंबर बदल दिए गए हैं लेकिन समय और स्टॉपेज वही रहेंगे। यह बदलाव गया-पटना गया-पाटलिपुत्र किऊल-मोकामा और पाटलिपुत्र-बलिया रूटों पर असर डालेगा जिससे यात्रियों को सुविधा होगी और परिचालन में स्थिरता आएगी।

जागरण संवाददाता, गयाजी। गया-पटना रेलखंड और इससे जुड़े अन्य रूट पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। अब तक टीओडी (Train on Demand) यानी अस्थायी आधार पर चलाई जा रही पांच ट्रेनों को रेलवे बोर्ड ने स्थायी रूप से नियमित सेवाओं में शामिल कर दिया है।

ये बदलाव 4 अक्टूबर 2025, शनिवार से प्रभावी हो चुके हैं। रेलवे प्रशासन का दावा है कि इन बदलावों के बाद प्रतिदिन हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी। खासकर गया–पटना रूट पर सुबह-शाम के समय भारी रेल यातायात को देखते हुए यह बड़ा कदम माना जा रहा है।

पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि इन ट्रेनों के पुराने (स्पेशल) नंबर खत्म कर दिए गए हैं और उनकी जगह स्थायी ट्रेन नंबर जारी कर दिए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिहाज से इनकी समय सारणी (Timings) और स्टॉपेज (Stoppages) बिल्कुल पूर्ववत रखे गए हैं ताकि यात्रियों को यात्रा में किसी प्रकार की असुविधा न हो। परिवर्तन का असर किन रूटों पर? यह बदलाव गया–पटना, गया–पाटलिपुत्र, किऊल–मोकामा और पाटलिपुत्र–बलिया के यात्रियों को सीधे प्रभावित करेगा। नई सेवाएं अब नियमित ट्रेनों की श्रेणी में दर्ज हो गई हैं, इससे सीट आरक्षण, कोच उपलब्धता और संचालन में स्थिरता आएगी।

4 अक्टूबर 2025 से नियमित ट्रेन नंबर इस प्रकार हैं: मौजूदा ट्रेन संख्या संशोधित नियमित ट्रेन संख्या रूट 03656 / 03655 53238 / 53237 गया – पटना (PNBE) 03668 / 03667 53240 / 53239 गया – पटना (PNBE) 05553 / 05554 63329 / 63330 गया – पाटलिपुत्र (PPTA) 03345 / 03346 63331 / 63332 किऊल – मोकामा (MKA) 05297 / 05298 63333 / 63334 पाटलिपुत्र – बलिया (BUI) मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि पुरानी विशेष ट्रेनों की सेवाएं एक साथ खत्म मानी जाएंगी। यानी अब इन पुराने नंबरों पर टिकट बुकिंग या संचालन उपलब्ध नहीं होगा।