    Wather Update: पश्चिम चंपारण में मंडराया बाढ़ का खतरा, अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट

    By Sunil Tiwari Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 10:06 AM (IST)

    बेतिया जिले में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। गंडक और मेनर नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है जिससे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बेतिया शहर में जलजमाव से लोग परेशान हैं कई स्कूल और कार्यालयों में पानी घुस गया है। मौसम विभाग ने अगले 24-48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी है।

    पश्चिम चंपारण में मंडराया बाढ़ का खतरा

    जागरण संवाददाता, बेतिया। जिले में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया है। जिले के गंडक और मेनर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। तटवर्ती इलाकों के लोग बाढ़ की आशंका से भयभीत हैं।

    बेतिया नगर क्षेत्र में भी व्यापक जलजमाव से लोग परेशान हैं। मुख्य बाजारों और मोहल्लों में आवागमन कठिन हो गया है। कई स्कूल और सरकारी कार्यालयों के परिसर में पानी घुस गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जिले में मध्यम से भारी वर्षा की चेतावनी दी है।

    लगातार हो रही बरसात से तटबंधों और निचले इलाकों में खतरा और बढ़ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि वर्षा का यही क्रम जारी रहा तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। जिला प्रशासन ने लोगों से नदियों के किनारे और संवेदनशील क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है।

    वर्षा से गन्ने को भारी क्षति

    लगातार हो रही भारी वर्षा से किसानों को गहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है। खेतों में गन्ना ,धान और सब्ज़ियों की फसलें पानी में डूबकर सड़ने लगी हैं। कई जगहों पर कटाई योग्य धान की बालियां झुक गईं, जिससे उत्पादन प्रभावित होगा।

    सब्ज़ियों की आपूर्ति बाधित होने से बाजार में कीमतें बढ़ने की आशंका है। वर्षा के साथ तेज हवा के कारण खेतों में गन्ने का पौधा गिर गया है।

