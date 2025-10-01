Saharsa Voter List: SIR के बाद 12 लाख 92606 हुई मतदाताओं की संख्या, इन विधानसभाओं में हुआ बदलाव

सहरसा जिला प्रशासन ने 1 जुलाई 2025 की अर्हता तिथि के अनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया है। जिले में अब कुल 12.92 लाख मतदाता हैं। पुनरीक्षण में 99068 नाम विलोपित किए गए जबकि दावा-आपत्ति के बाद 32528 नाम जोड़े गए। जिलाधिकारी ने बताया कि अभी भी संशोधन किया जा सकता है।

संवाद सहयोगी, सहरसा। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अर्हता तिथि एक जुलाई 2025 के आलोक में विशेष गहन पुनरीक्षण के उपरांत मंगलवार को जिला प्रशासन ने निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन कर दिया है। प्रेस वार्ता के जरिए जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने कहा कि इस अंतिम प्रकाशन के बाद वर्तमान में जिले के सभी चारों विधानसभा क्षेत्र में कुल 12 लाख 92 हजार 606 मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि विशेष पुनरीक्षण के पूर्व जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 13 लाख 91 हजार 674 था। पुनरीक्षण अभियान के दौरान दोहरा नाम, स्थानांतरित व मृत मतदाताओं का नाम विलोपित करने पर यह संख्या पहले 12 लाख 60 हजार 78 हो गया था।

इस पर लिए गए दावा-आपत्ति के आधार पर 32 हजार 528 मतदाताओं का नाम पुन: जोड़ा गया। इस प्रकार विशेष पुनरीक्षण के दौरान 99 हजार 68 मतदाताओं का नाम विलोपित किया गया। इसमें छह लाख 77 हजार 416 पुरुष और छह लाख 15 हजार 168 महिला मतदाता शामिल हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि अभी भी निर्वाचक सूची में संशोधन चलेगा। दावा-आपत्ति के आधार पर नाम जोड़े जा सकेंगे। मौके पर अपर समाहर्ता निशांत, सदर एसडीओ श्रीयांश तिवारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी एलेन अरविंद डीन आदि मौजूद रहे। दावा- आपत्ति के दौरान जोड़े गए 2.58 प्रतिशत नाम जिला प्रशासन के आंकड़े के अनुसार मतदाता पुनरीक्षण के दावा- आपत्ति के क्रम में 2.58 प्रतिशत नाम जोड़े गए। विशेष पुनरीक्षण के पूर्व जिले के 74 सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या तीन लाख 27 हजार 202 था।

एसआईआर ड्राफ्ट प्रकाशन उपरांत यह घटकर दो लाख 92 हजार 141 हो गया। दावा-आपत्ति के बाद इसमें 8677 नाम जोड़े गए। और इस विधानसभा क्षेत्र में अब मतदाताओं की संख्या तीन लाख 808 हो गया है। 75 सहरसा विधानसभा क्षेत्र में पूर्व में मतदाताओं की संख्या तीन लाख 85 हजार 280 था।

विशेष पुनरीक्षण में नाम काटे जाने व दावा-आपत्ति उपरांत 9977 मतदाताओं का नाम जोड़ने के बाद हुए अंतिम प्रकाशन के बाद यह संख्या तीन लाख 68 हजार 922 हो गया। 76 सिमरीबख्तिख्यारपुर विधानसभा क्षेत्र में पुनरीक्षण पूर्व मतदाताओं की संख्या तीन लाख 62 हजार 856 था।