Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Voter List: भोजपुर में कट गए 1.41 लाख मतदाताओं के नाम, इस विधानसभा में है सबसे अधिक वोटर

    By dharmendra kumar singh Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 05:34 PM (IST)

    भोजपुर जिला प्रशासन ने अंतिम मतदाता सूची जारी की जिसके अनुसार जिले में 20.80 लाख मतदाता हैं। विशेष पुनरीक्षण अभियान के बाद मतदाताओं की संख्या में 141381 की कमी आई है। डीएम तनय सुल्तानिया ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर उन्हें सूची की जानकारी दी और प्रतियां सौंपी। लोजपा जिलाध्यक्ष ने डीएम को धन्यवाद दिया। इस बार मतदाता सातों विधानसभा के विधायकों का फैसला करेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image
    भोजपुर में 1.41 लाख घटी मतदाताओं की संख्या

    जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले में भारत चुनाव आयोग के निर्देश पर भोजपुर जिला प्रशासन के द्वारा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन मंगलवार की शाम कर दिया गया। प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार जिले के 20.80 लाख मतदाता इस बार सातों विधानसभा के नए विधायकों का फैसला करेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान के पहले जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 22, 21,986 थी। 30 सितंबर को प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार कुल मतदाताओं की संख्या घटते हुए 20,80,605 हो गई है।

    इस प्रकार पूर्व के मतदाता सूची के अनुसार इस बार 1,41,381 मतदाताओं की संख्या घट गई है। इसके पहले एक अगस्त को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ था उस समय लगभग 1.90 लाख मतदाताओं का नाम काटा था। अब उसमें कुछ कमी आते हुए वह संख्या 1,41,381 पर घटकर रह गई है।

    मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जिले के सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और सचिव के साथ बैठक करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम तनय सुल्तानिया ने सभी को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 20,80, 605 रह गई है।

    इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 11,06,610, महिला मतदाता 9,73,967 और थर्ड जेंडर की संख्या 28 है। डीएम के द्वारा बैठक में सभी राजनीतिक दलों के लोगों को जानकारी दिए जाने के बाद प्रकाशित मतदाता सूची की हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी भी सौंपी गई।

    बैठक में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी दिवाकर दास, राजद महासचिव मंटू शर्मा, लोजपा राम विलास के जिलाध्यक्ष राजेश्वर पासवान, भाकपा माले के दिलराज प्रीतम, समेत भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद थे।  लोजपा जिलाध्यक्ष राजेश्वर पासवान ने अंतिम मतदाता सूची समय पर सही से प्रकाशित करने के लिए डीएम को धन्यवाद दिया।

    सातों विधानसभा के मतदाताओं की संख्या

    विस नाम पुरुष महिला थर्ड कुल
    संदेश 150574 135897 01 286472
    बड़हरा 161661 143903 08 305572
    आरा 172791 150580 05 323376
    अगिआंव 138704 111992 00 260696
    तरारी 159757 138611 03 298371
    जगदीशपुर 160806 142145 07 302958
    शाहपुर 162317 140839 04 303160
    योग 1106610 973967 28 2080605