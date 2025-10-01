Bihar Voter List: भोजपुर में कट गए 1.41 लाख मतदाताओं के नाम, इस विधानसभा में है सबसे अधिक वोटर

भोजपुर जिला प्रशासन ने अंतिम मतदाता सूची जारी की जिसके अनुसार जिले में 20.80 लाख मतदाता हैं। विशेष पुनरीक्षण अभियान के बाद मतदाताओं की संख्या में 141381 की कमी आई है। डीएम तनय सुल्तानिया ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर उन्हें सूची की जानकारी दी और प्रतियां सौंपी। लोजपा जिलाध्यक्ष ने डीएम को धन्यवाद दिया। इस बार मतदाता सातों विधानसभा के विधायकों का फैसला करेंगे।

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले में भारत चुनाव आयोग के निर्देश पर भोजपुर जिला प्रशासन के द्वारा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन मंगलवार की शाम कर दिया गया। प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार जिले के 20.80 लाख मतदाता इस बार सातों विधानसभा के नए विधायकों का फैसला करेंगे।

विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान के पहले जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 22, 21,986 थी। 30 सितंबर को प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार कुल मतदाताओं की संख्या घटते हुए 20,80,605 हो गई है। इस प्रकार पूर्व के मतदाता सूची के अनुसार इस बार 1,41,381 मतदाताओं की संख्या घट गई है। इसके पहले एक अगस्त को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ था उस समय लगभग 1.90 लाख मतदाताओं का नाम काटा था। अब उसमें कुछ कमी आते हुए वह संख्या 1,41,381 पर घटकर रह गई है।

मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जिले के सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और सचिव के साथ बैठक करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम तनय सुल्तानिया ने सभी को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 20,80, 605 रह गई है।

इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 11,06,610, महिला मतदाता 9,73,967 और थर्ड जेंडर की संख्या 28 है। डीएम के द्वारा बैठक में सभी राजनीतिक दलों के लोगों को जानकारी दिए जाने के बाद प्रकाशित मतदाता सूची की हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी भी सौंपी गई।

बैठक में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी दिवाकर दास, राजद महासचिव मंटू शर्मा, लोजपा राम विलास के जिलाध्यक्ष राजेश्वर पासवान, भाकपा माले के दिलराज प्रीतम, समेत भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद थे। लोजपा जिलाध्यक्ष राजेश्वर पासवान ने अंतिम मतदाता सूची समय पर सही से प्रकाशित करने के लिए डीएम को धन्यवाद दिया।