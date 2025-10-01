दरभंगा के 28 लाख से ज्यादा वोटर करेंगे मतदान, अंतिम निर्वाचक सूची जारी

दरभंगा में जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल कुमार ने अंतिम मतदाता सूची जारी की जिसमें कुल 2880799 मतदाता हैं। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में उन्होंने मतदान प्रतिशत बढ़ाने और बीएलए की नियुक्ति में सहयोग करने की अपील की। स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची की तैयारी पर भी चर्चा हुई और सहयोग मांगा गया।

जागरण संवाददाता, दरभंगा। निर्वाचक सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मंगलवार को कौशल कुमार, जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी कौशल कुमार ने अंतिम निर्वाचन सूची का प्रकाशन किया। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

प्रारूप निर्वाचन सूची के प्रकाशन के बाद पहली अगस्त से एक सितंबर तक प्राप्त दावा आपत्ति के निष्पादन के बाद तैयार अंतिम निर्वाचन सूची का प्रकाशन प्रत्येक निर्दिष्ट स्थलों पर किया गया। कुल मतदाताओं की संख्या 28,80,799 सभी 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम प्रकाशित निर्वाचक सूची की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई गई। 30 सितंबर को प्रकाशित निर्वाचक सूची में कुल मतदाताओं की संख्या 28,80,799 है।

लिंगानुपात 898, थर्ड जेंडर की संख्या 43, पुरुष मतदाताओं की संख्या 15,17771 और महिला मतदाताओं की संख्या 13,62,985 है। कुल मतदान केंद्रों की संख्या 3329 है। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि जिन मतदान केंद्रों पर बीएलए की नियुक्ति नहीं की गई है, वहां यथाशीघ्र कर लें।

मतदान प्रतिशत को बढ़ाने की अपील जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों से कहा कि निरीक्षण कार्य में आप लोगों का काफी सहयोग मिला है। मतदान प्रतिशत को बढ़ाने और मतदान प्रक्रिया में भी आप लोग अपेक्षित सहयोग करेंगे। निर्वाचक सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भी सतत अद्यतीकरण अवधि में अर्हता प्राप्त कोई भी अपना नाम निर्वाचक सूची में दर्ज करा सकता है। अंतिम निर्वाचक सूची निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, जहां कोई भी इसे देख या डाउनलोड कर सकता है।

स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची की तैयारी पर बैठक अर्हता तिथि पहली नवंबर 2025 के आधार पर दरभंगा स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई।