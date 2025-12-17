Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर काम तेज, सहरसा समेत 6 जिलों में होगा 2184.2 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण

    By Rajesh Kumar Roy Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 02:58 PM (IST)

    पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे पर काम में तेजी आई है, जिसके तहत सहरसा समेत कई जिलों में 2184.2 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इस Greenfield Expressw ...और पढ़ें

    Hero Image

    एक्सप्रेसवे। फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, नवहट्टा (सहरसा)। पटना से पूर्णिया जाने वाली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे (एनई-09) निर्माण के लिए विभाग ने कवायद तेज कर दी गई है। 6 जिलों से गुजरने वाला यह Patna-Purnia Expressway वैशाली जिले के सराय के पास से शुरू होगा। इसके लिए जमीन अधिग्रहण का मामला आगे बढ़ा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सहरसा में 414.8 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण किया जाना है। पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे के एलॉयनमेंट को इस वर्ष 15 जनवरी को मंजूरी मिली थी। इस प्रोजेक्ट के लिए कुल 2184.2 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है।

    सहरसा के साथ-साथ मधेपुरा में 164.21 हेक्टेयर, पूर्णिया में 493.31 हेक्टेयर, वैशाली में 355.06 हेक्टेयर, समस्तीपुर में 613.98 हेक्टेयर और दरभंगा में 142.93 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है।

    भू अर्जन के लिए खेसरा प्रकाशन की प्रक्रिया होगी शुरू

    सर्वप्रथम Greenfield Expressway में जमीन अधिग्रहण हेतु संबंधित राजस्व ग्राम का 3 ए प्रक्रिया के तहत खेसरा का प्रकाशन किया जाएगा । इससे संबंधित प्रावधान के बारे में सीओ मौनी बहन ने बताया कि इसके बाद प्रति खेसरा भूमि की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जमीन का मूल्यांकन कर सार्वजनिक कर दिया जाएगा।

    इसी प्रक्रिया के साथ संबंधित भूस्वामी अपना दावा आपत्ति कर सकेंगे। इसके लिए भूस्वामी को संबंधित खेसरा का भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र (एलपीसी) निर्गत किया जाएगा। इसके बाद भूमिस्वामी उस एलपीसी के आधार पर जमीन का मुआवजा प्राप्त करेंगें। भूअर्जन कर निर्माण एजेंसी को निर्माण के लिए दे दिया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- National Bamboo Mission: बांस की खेती से मालामाल होंगे किसान, सरकार दे रही पूरा खर्च

    यह भी पढ़ें- मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना: IT सेक्टर के युवाओं ने सबसे ज्यादा दिए आवेदन, 86 लड़कियों का हुआ सिलेक्शन