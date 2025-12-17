Language
    मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना: IT सेक्टर के युवाओं ने सबसे ज्यादा दिए आवेदन, 86 लड़कियों का हुआ सिलेक्शन

    By Dina Nath Sahani Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 02:26 PM (IST)

    Mukhyamantri Pratigya Yojana के अंतर्गत, IT सेक्टर से 70 प्रतिशत आवेदकों का चयन हुआ है। इस योजना के तहत 86 लड़कियों का टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में सलेक्शन ...और पढ़ें

    बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। फाइल फोटो

    दीनानाथ साहनी, पटना। इस साल जुलाई में लागू मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहतइंटर्नशिप करने के लिए बड़ी संख्या में युवा आगे आ रहे हैं। अब तक तकरीबन 80 हजार युवाओं ने इंटर्नशिप के लिए पंजीकरण कराया है। इनमें सर्वाधिक करीब 70 प्रतिशत युवा आइटी सेक्टर से डिप्लोमा/स्नातक धारक हैं।

    18.33 प्रतिशत 12वीं पास वैसे युवा हैं, जो कौशल विकास के लिए इंटर्नशिप करना चाहते हैं। इनके अतिरिक्त इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर, ITI, पालिटेक्निक एवं फैशन टेक्नोलाजी समेत अन्य रोजगारपरक सेक्टर में इंटर्नशिप करने के इच्छुक युवाओं की अच्छी-खासी संख्या है।

    एक हजार युवाओं को मिला कई कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनन्द ने बताया कि जिला और मुख्यालय स्तर जिन युवाओं का पंजीकरण हुआ है, उनमें सत्यापन के बाद अब तक करीब एक हजार युवाओं को
    उनकी योग्यता के आधार पर प्रदेश और देश की बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप कराया जा रहा है।

    वैसे इंटर्नशिप कराने को चार सौ से ज्यादा कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि कंपनियां अपनी जरूरत के हिसाब से युवाओं का इंटर्नशिप कराने हेतु चयन करेंगी। वैसे चालू वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार ने पांच हजार युवाओं को इंटर्नशिप कराने का लक्ष्य रखा है।

    उक्त लक्ष्य को फरवरी तक हासिल कर लिया जाएगा। जिला स्तर पर कौशल विकास संबंधी इंटर्नशिप के लिए बड़ी संख्या में युवाओं ने पंजीकरण कराया है जिनके इंटर्नशिप के लिए सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया है। बता दें कि युवाओं को इंटर्नशिप के लिए सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ 69 लाख राशि की स्वीकृति दे रखी है।

    86 आइटी डिप्लोमाधारी लड़कियों को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में चयन

    पिछले सप्ताह आइटी से उत्तीर्ण 86 प्रतिभाशाली युवतियों का चयन देश की अग्रणी कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटर्नशिप के लिए हुआ है। चयनित लड़कियों को मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना से मासिक स्टाइपेंड तो मिलेगा ही, इसके अलावा कंपनी की ओर से 13,480 रुपये का मासिक स्टाइपेंड अलग से दिया जाएगा।

    साथ ही, सौ प्रतिशत उपस्थिति पर एक हजार रुपये का बोनस अलग से मिलेगा। साथ ही ट्रेवलिंग, फूडिंग और लाजिंग बिल्कुल निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

    मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना

    बिहार मंत्रिमंडल ने एक जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को स्वीकृति दी और इसे जुलाई में ही लागू किया गया। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है, जिसमें 12वीं पास से लेकर स्नातकोत्तर तक के युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार 4,000 से 6,000 रुपये तक मासिक स्टाइपेंड देने का प्रविधान है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और बेहतर रोजगार क्षमता विकसित करके नियोजन प्राप्त कर सकें। इंटर्नशिप के लिए तीन माह से लेकर एक साल की अवधि तय की गई है।

    इंटर्नशिप के लिए पात्रता

    युवा बिहार के निवासी हों जिनकी आयु 18 से 28 वर्ष तक है और बारहवीं पास, आइटीआइ उत्तीर्ण, आइटी डिप्लोमा धारक या स्नातक/स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हैं।

    इंटर्नशिप के लिए आर्थिक सहायता (मासिक)

    • जिला स्तर पर कौशल प्रशिक्षण प्राप्त: चार हजार रुपये
    • आटीआइ/डिप्लोमा पास : पांच हजार रुपये
    • स्नातक/स्नातकोत्तर उत्तीर्ण: छह हजार रुपये
    • राज्य के बाहर इंटर्नशिप करने पर अतिरिक्त सहायता पांच हजार रुपये