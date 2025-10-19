कार, टेंपो और लाखों रुपए के जमीन की मालकिन, उपेंद्र कुशवाहा से भी अमीर हैं पत्नी स्नेहलता, जानें नेटवर्थ

जागरण संवाददाता, (सासाराम) रोहतास। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से उनकी पत्नी स्नेहलता अमीर हैं। सासाराम विधानसभा से नामांकन के दौरान उनके द्वारा दिए गए हलफनामा में इस बात का उल्लेख है। स्नेहलता के पास जहां एक करोड़ साढ़े 14 लाख रुपए की संपत्ति है, वही उपेंद्र कुशवाहा के पास 70 लाख की संपत्ति है। स्नेहलता के एसबीआई नई दिल्ली स्थित एक खाता में दो लाख 22 हजार, एसबीआई पटना के खाता में पांच लाख 57 हजार 888 रुपए और एसबीआई दिल्ली के एक अन्य खाता में 10 लाख रुपए हैं।

इसके अलावा, उन्होंने अपने हाथ में नगर 50 हजार रुपए दर्शाया है। बैंक खातों के अलावा स्नेह लता के पास एक हुंडई कार जिसका बाजार मूल्य 10:50 लाख रुपए है। साथ ही उनके पास एक टेंपो भी है, जिसका कीमत 70 हजार रुपए है। आभूषण की बात करें तो स्नेह लता के पास 22 लाख रुपए कीमत का 20 भर सोना है।

इसके अलावा, 3:50 लाख रुपए कीमत की 6.5 डिसमिल जमीन, पटना में 40 लाख का अपार्टमेंट और नोएडा में साढे 19 लाख का प्लॉट भी है। स्नेह लता के अनुसार वह डेरी व्यवसाय से जुड़ी हैं और कृषि कार्य भी करती हैं।