    कार, टेंपो और लाखों रुपए के जमीन की मालकिन, उपेंद्र कुशवाहा से भी अमीर हैं पत्नी स्नेहलता, जानें नेटवर्थ

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा, अपने पति से ज्यादा धनी हैं। उनके पास कार, टेंपो और लाखों की जमीन है, जिसका खुलासा उनके चुनावी हलफनामे से हुआ। स्नेहलता के पास 14,75,700 रुपए की चल संपत्ति, 25 लाख की गैर-कृषि जमीन, एक कार और एक टेंपो है। जबकि उपेंद्र कुशवाहा के पास 11,84,881 रुपए की चल संपत्ति और जमीन है, लेकिन कोई वाहन नहीं है।

    उपेंद्र कुशवाहा से अमीर हैं उनकी पत्नी स्नेह लता। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, (सासाराम) रोहतास। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से उनकी पत्नी स्नेहलता अमीर हैं। सासाराम विधानसभा से नामांकन के दौरान उनके द्वारा दिए गए हलफनामा में इस बात का उल्लेख है।

    स्नेहलता के पास जहां एक करोड़ साढ़े 14 लाख रुपए की संपत्ति है, वही उपेंद्र कुशवाहा के पास 70 लाख की संपत्ति है। स्नेहलता के एसबीआई नई दिल्ली स्थित एक खाता में दो लाख 22 हजार, एसबीआई पटना के खाता में पांच लाख 57 हजार 888 रुपए और एसबीआई दिल्ली के एक अन्य खाता में 10 लाख रुपए हैं।

    इसके अलावा, उन्होंने अपने हाथ में नगर 50 हजार रुपए दर्शाया है। बैंक खातों के अलावा स्नेह लता के पास एक हुंडई कार जिसका बाजार मूल्य 10:50 लाख रुपए है। साथ ही उनके पास एक टेंपो भी है, जिसका कीमत 70 हजार रुपए है। आभूषण की बात करें तो स्नेह लता के पास 22 लाख रुपए कीमत का 20 भर सोना है।

    इसके अलावा, 3:50 लाख रुपए कीमत की 6.5 डिसमिल जमीन, पटना में 40 लाख का अपार्टमेंट और नोएडा में साढे 19 लाख का प्लॉट भी है। स्नेह लता के अनुसार वह डेरी व्यवसाय से जुड़ी हैं और कृषि कार्य भी करती हैं।

    उन्होंने आरएएस उच्च विद्यालय जंदाहा वैशाली से 1983 में मैट्रिक और 1986 में इंटरमीडिएट तक की शिक्षा ग्रहण की है। 2024 25 में उन्होंने अपने दिए गए आयकर विवरणी में अपना कुल आय चार लाख 92 हजार 730 रुपए दर्शाया था।

