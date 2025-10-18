Bihar: राजनीतिक गतिविधियों में शामिल पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई, जारी हुआ निर्देश

अगर कोई पुलिस पदाधिकारी या कर्मी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में काम करता पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। बिहार पुलिस मुख्यालय ने इस बाबत सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) और पुलिस उप-महानिरीक्षक (डीआईजी) को पत्र लिखकर इसका अनुपालन कराने का निर्देश दिया है।

राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार पुलिस के पदाधिकारियों व कर्मियों को राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहते हुए अपना काम करने को कहा गया है।

पुलिस मुख्यालय के पत्र में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संपन्न कराना पुलिस का महत्वपूर्ण दायित्व है।

इसके लिए आवश्यक है कि सभी पुलिस पदाधिकारी व कर्मी राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहें और किसी खास राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने वाला काम न करें।

यदि कोई पुलिस पदाधिकारी या कर्मी राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है अथवा किसी दल या उम्मीदवार के पक्ष में काम करते हैं तो उन्हें चुनाव कार्य से हटा दिया जाए।

पुलिस मुख्यालय ने सभी क्षेत्रीय आइजी और डीआइजी को चुनाव के दौरान पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को निष्पक्षता बरतने का निर्देश देने को कहा गया है।

इसके बावजूद अगर कोई पुलिस पदाधिकारी या कर्मी राजनीतिक गतिविधियों या दल व उम्मीदवारों के पक्ष में काम करता पाया जाता है, तो इसकी सूचना पुलिस मुख्यालय को देने का निर्देश आईजी-डीआजी को दिया गया है। इस निर्देश की प्रति सभी एसएसपी और एसपी को भी दी गई है।