    Bihar Election 2025: विकासशील इंसान पार्टी को लगा झटका, कुशेश्वरस्थान से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे गणेश भारती, जानें वजह

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 10:40 PM (IST)

    बिहार में 2025 के चुनाव में, वीआईपी नेता गणेश को पार्टी सिंबल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के हस्ताक्षर न होने के कारण निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना होगा। सिंबल पर हस्ताक्षर की अनिवार्यता के चलते गणेश को यह कदम उठाना पड़ा, जिससे वीआईपी की एकता पर सवाल उठ रहे हैं।

    Hero Image

    सिंबल पर VIP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हस्ताक्षर नहीं होने से कुशेश्वर स्थान से निर्दलीय हुए गणेश भारती। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, बिरौल (दरभंगा)। अनुमंडल मुख्यालय स्थित नामांकन कोषांग में विभिन्न प्रत्याशियों के नामजदगी पर्चा की शनिवार को संवीक्षा की गई। इस दौरान गौड़ाबौराम विधानसभा सीट से एक एवं कुशेश्वरस्थान सुरक्षित से दो प्रत्याशियों के नामांकन को अस्वीकृत यानी रद कर दिया गया।

    वहीं कुशेश्वरस्थान से वीआईपी प्रत्याशी गणेश भारती के सिंबल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का हस्ताक्षर नहीं होने की वजह से निर्दलीय प्रत्याशी हो गए हैं। इसकी सूचना निर्वाची पदाधिकारी शशांक राज ने प्रत्याशी को दी है। भारती ने दो सेट में नामांकन दाखिल किया था।

    भारती ने बताया कि सिंबल मिलने के बाद पैकेट खोलकर चेक नहीं किए थे। सीधे ले जाकर नामांकन प्रपत्र के साथ जमा करा दिए थे। अब गौड़ाबोराम में 13 एवं कुशेश्वरस्थान से 11 प्रत्याशी मैदान में हैं।

    गौड़ाबौराम विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी मयंक सिंह ने बताया कि संवीक्षा के दौरान त्रुटि पाए जाने पर मो. शाकिर हाशमी का नामांकन अस्वीकृत कर दिया गया। वहीं राष्ट्रीय जनवादी सोशलिस्ट की प्रत्याशी सोनी देवी के दो सेट नामांकन में एक अस्वीकृत किया गया।

    13 प्रत्याशियों के नामांकन सही पाए जाने पर इन सभी का नामांकन स्वीकृत किया गया है। इसमें भाजपा के सुजीत कुमार, जनसुराज के डा. इफ्तेखार आलम, वीआईपी के संतोष सहनी, एआईएमआईएम के अख्तर शहंशाह, मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा के सरोज चौधरी, निर्दलीय बच्चे लाल झा, मनोज कुमार, अफजल अली खान, कृष्ण कुमार, पंकज कुमार साहू, नंद किशोर शर्मा एवं राष्ट्रीय जनवादी सोशलिस्ट की सोनी देवी शामिल है।

    वहीं कुशेश्वरस्थान से संवीक्षा के दौरान त्रुटि पाए जाने पर दो प्रत्याशियों का नामांकन पर्चा अस्वीकृत यानी रद कर दिया गया। उक्त जानकारी निर्वाची पदाधिकारी शशांक राज ने दी। उन्होंने बताया कि रद किए जाने वाले प्रत्याशियों में राष्ट्रीय लोकजनशक्ति पार्टी के हरेराम पासवान एवं बसपा की राम सुधारी सदा शामिल हैं।

    11 प्रत्याशियों का नामांकन पर्चा सही पाये जाने पर इन सभी का नामांकन स्वीकृत किया गया। इसमें जदयू के अतिरेक कुमार,जन सुराज के शत्रुघ्न पासवान,आम आदमी से योगी चौपाल,निर्दलीय गणेश भारती, अंजू देवी, गंगा पासवान, जीवछ हजारी,बिरजू सदा, सच्चिदानंद पासवान, मजदूर एकता संघ से सत्य नारायण पासवान एवं जनता दल प्रगति से दुखी राम रशिया शामिल हैं।