Bihar Politics: 'हमने बिहार को बढ़ाया है न कि परिवार को', एक 'तीर' से नीतीश कुमार ने लगाए कई निशाने
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फजलगंज स्टेडियम में जनसंवाद के दौरान कहा कि उनके 20 साल के शासन में बिहार का विकास हुआ है परिवार का नहीं। उन्होंने 2005 के बाद कानून का राज स्थापित करने और अगले पांच साल में एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया। रोहतास में 921 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया गया।
जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। अपने 20 साल के शासनकाल में हमने बिहार को आगे बढ़ाया है न कि परिवार को। राज्य में हर क्षेत्र में विकास का कार्य हुआ है। वर्ष 2005 के बाद बिहार में कानून का राजा स्थापित हुआ है। उक्त बातें बुधवार को फजलगंज स्टेडियम मैदान में आयोजित जनसंवाद के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कही।
नीतीश कुमार ने कहा कि अगले पांच साल में बिहार में एक करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। अपने संबोधन के दौरान बिहार के हर घर को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देकर आम लोगों को बड़ी राहत देने का काम किया है।
नीतीश कुमार ने रोहतास जिला में 921 करोड़ की लागत से 124 योजनाओं का शिलान्यास तथा उद्घाटन किया। नीतीश कुमार ने जीविका दीदी के कार्य की भी खूब सराहना की।
उन्होंने कहा कि 1.50 लाख महिलाएं जीविका से जोड़कर स्वालंबन की राह पर है। रोजगार की सौगात दी जा रही है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हमने सबका विकास किया है। बिहार सरकार को केंद्र से अपेक्षित सहयोग मिलने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया।
उन्होंने कहा कि पहले बिहार का बजट कम हुआ करता था, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रशंसा करते हुए कहा की बिहार की बजट बढ़ोतरी से ही बिहार में सड़क बिजली सिंचाई शिक्षा के प्रति विकास की गति तेज हुई है। सासाराम में जाम की समस्या को देखते हुए बाईपास का निर्माण कराया गया है। पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए रोहतासगढ़ किला पर रोपवे का निर्माण हो रहा है।
कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विधानसभा चुनाव में जिले के सातों विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार को विजय दिलाने का आह्वान किया।
कार्यक्रम में जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, पूर्व सांसद महाबली सिंह, पूर्व विधायक अशोक कुमार, पूर्व विधायक ललन पासवान, पूर्व मंत्री जयकुमार सिंह, पूर्व मंत्री मुरारी गौतम, पूर्व विधायक वशिष्ठ सिंह, राजेश्वर राज समेत एनडीए के कई नेता उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन जदयू जिलाध्यक्ष अजय सिंह कुशवाहा ने किया। कार्यक्रम में काफी संख्या महिला व पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुनने के लिए पहुंचे थे।
