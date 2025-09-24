Language
    मोहनियां से आरा तक बनेगी फोरलेन सड़क, बाईपास का भी होगा निर्माण; CM नीतीश ने किया एलान

    By Prince Shubham Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 03:17 PM (IST)

    भभुआ में आयोजित एनडीए संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैमूर के विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 2005 से पहले कैमूर की स्थिति खराब थी पर उनकी सरकार ने कई कॉलेज और पंचायत भवन बनवाए। अब मेडिकल कॉलेज डिग्री कॉलेज और सोन नदी लिंक परियोजना जैसे दस और महत्वपूर्ण कार्य होंगे। भभुआ विधानसभा क्षेत्र में भी कई विकास कार्य हुए हैं।

    जागरण संवाददाता, भभुआ। भभुआ नगर के जगजीवन स्टेडियम में बुधवार को आयोजित एनडीए संवाद कार्यक्रम में आए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) ने कैमूर में होने वाले दस मुख्य कार्यों के बारे में उपस्थित लोगों को जानकारी दी।

    उन्होंने कहा कि 2005 से पहले कैमूर की क्या स्थिति थी... कुछ नहीं था। पहले के लोग कुछ नहीं किए। जब हमारी सरकार बनी तो कैमूर में कई कार्य हुए। कैमूर में इंजीनीयरिंग कॉलेज, महिला आईटीआई, पॉलिटेक्निक कॉलेज, जीएनएम कॉलेज आदि बनवाए गए।

    सीएम ने कहा कि कैमूर जिले में 103 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। शेष जो बचा है वह भी शीघ्र पूरा हो जाएगा। अब कैमूर जिले में दस महत्वपूर्ण कार्य होंगे। जिसके लिए प्रक्रिया चल रही है।

    इसमें प्रमुख रूप से कैमूर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण, अधौरा में डिग्री कॉलेज का निर्माण, सोन नदी कोहिरा नदी लिंक परियोजना, अधौरा प्रखंड में पर्यटन स्थलों पर पर्यटकीय सुविधाओं का विकास, कैमूर में प्रेक्षागृह का निर्माण, अधौरा के लोगों को सोन नदी का पानी उपलब्ध कराने, जमानियां गंगाजल उद्ह योजना, मोहनियां में बाईपास निर्माण, मोहनियां-आरा फोरलेन सड़क और कैमूर के आठ प्रखंडों में प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण शामिल है।

    उन्होंने कहा कि कैमूर के भभुआ विधानसभा क्षेत्र में कई कार्य हुए हैं। इस विधानसभा क्षेत्र के रामपुर में सीएचसी का निर्माण, 287 ग्रामीण सड़कों व तीन पुलों का निर्माण, एक ग्रिड व तीन विद्युत उप केंद्र, आठ कृषि फीडर आदि का निर्माण हुआ है।

    उन्होंने कहा कि सभी लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए कई कदम उठाए गए हैं। इसमें सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इस पर 4026 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे सभी लोगों को फायदा होगा। गांवों में शादी विवाह करने के लिए लोगों को दिक्कत नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हमेशा विकास के बारे में सोच रही है और विकास होगा। इसमें सबका ध्यान रखा जाएगा।

