Bihar Didi Rasoi: अब दीदी की रसोई में 20 रुपये में मिलेगा खाना, सीएम नीतीश कुमार ने की घोषणा

कैमूर के भभुआ में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार सभी के विकास के लिए काम कर रही है। दीदी की रसोई में अब 20 रुपये में भोजन मिलेगा। पेंशन 400 से बढ़कर 1100 रुपये हो गई है। मुफ्त बिजली और सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा रहे हैं। सात निश्चय योजना के तहत कई विकास कार्य हुए हैं जिससे अब पटना 5 घंटे में पहुंचा जा सकता है।

जागरण संवाददाता, भभुआ। कैमूर जिले के भभुआ नगर में स्थित जगजीवन स्टेडियम में आयोजित एनडीए की सभा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी सरकार सभी लोगों के लिए विकास कर रही है। इसको ध्यान में रखते हुए अब दीदी की रसोई में 40 रुपये की जगह 20 रुपये में खाना मिलेगा। इससे सबको फायदा होगा।

सीएम ने बताया कि पहले वृद्ध, दिव्यांग व विधवा महिलाओं को चार सौ रुपये पेंशन मिलती थी। अब यह पेंशन 11 सौ रुपये मिल रही है। इसमें सभी वर्ग के लोगों को लाभ मिला है। सभी लोगों को मुफ्त बिजली मिल रही है। यही नहीं घर की छत पर सौर उर्जा संयंत्र सरकार लगवा रही है।

सीएम ने सभा में मौजूद लोगों से इस संयंत्र को लगवाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि 2015 में सरकार ने सात निश्चय योजना शुरू की। जिसके तहत हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, हर टोला तक पक्की सड़क आदि कार्य कराए गए। इसके बाद वर्ष 2020 में सात निश्चय योजना-2 संचालित की गई।

जिसके तहत स्ट्रीट लाइट, सिंचाई सुविधा, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजना आदि का संचालन किया गया। इन सबसे सभी लोगों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हर जिला से पटना पहुंचने के लिए बेहतर सड़क हो गई है। अब कोई पांच घंटे में पटना पहुंच सकता है।

सीएम ने 980.15783 करोड़़ की योजनाओं का किया शिलान्यास व उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को कैमूर पहुंचे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सबसे पहले चैनपुर पहुंचे। जहां पर उन्होंने प्रस्तावित मेडिकल कालेज के निर्माण के लिए भूमि का निरीक्षण किया। चैनपुर से वे भभुआ के एसवीपी कालेज में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे। जहां पर उन्होंने लाभुक संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद 178 योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया।