    पूर्णिया में ज्वेलरी लूट कांड का पर्दाफाश: पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय अपराधी किया गिरफ्तार, लाखों रुपए के सोने-चांदी बरामद

    By Sushant Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 03:36 AM (IST)

    पूर्णिया में सिटी नाका चौक स्थित ज्वेलरी की दुकान में हुई लूट का पुलिस ने पर्दाफाश किया। तीन अंतर्राज्यीय अपराधियों को गिरफ्तार किया गया जिनके पास से 6.9 किलो चांदी और 40 ग्राम सोने के जेवरात बरामद हुए। पूछताछ में पता चला कि इन अपराधियों ने गोपालगंज बरौली से भी भारी मात्रा में सोना-चांदी लूटा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जेवरात लूट कांड में तीन अंतर्राज्यीय गिरोह के अपराधी गिरफ्तार। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, पूर्णिया। सिटी नाका चौक स्थित एक ज्वेलरी दुकान से सोने और चांदी के जेवरात लूटने वाले तीन अंतर्राज्यीय गिरोह के अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

    गिरफ्तार अपराधियों के पास से 6.9 किलो चांदी और 40 ग्राम सोने के जेवरात बरामद हुए हैं। इनमें उड़ीसा के दीपक प्रधान, अजय प्रधान और आंध्रप्रदेश के आवल मलिंगा शामिल हैं।

    यह जानकारी सदर थानाध्यक्ष पुनि अजय कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।  उन्होंने बताया कि नवमी पूजा के दिन रात लगभग 8 बजे, ज्वेलरी दुकानदार धीरज कुमार ठाकुर अपनी दुकान बंद कर घर जा रहे थे, तभी बाइक सवार अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया।

    लूट के बाद वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में अपराधियों के चेहरे स्पष्ट दिखे। थानाध्यक्ष ने कहा कि सीसीटीवी में कैद तस्वीरों को वायरल किया गया। इसके बाद अपराधी खुश्कीबाग बगुला चौक पर एक अन्य ज्वेलरी दुकानदार की रेकी कर रहे थे।

    पुलिस को सूचना मिली कि एक उजले रंग की बाइक पर दो युवक खड़े हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, तो अपराधी भागने लगे, लेकिन उन्हें खदेड़कर पकड़ लिया गया।

    पूछताछ में उन्होंने लूट कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर सदर और सिटी चौक टीओपी की पुलिस ने अररिया में छापेमारी की, जहां बड़ी मात्रा में चांदी और सोने के जेवरात बरामद हुए।

    गिरफ्तार अपराधियों ने बताया कि वे 26 सितंबर को गोपालगंज बरौली से 250 किलो चांदी और 50 ग्राम सोना लूटकर फरार हुए थे। छापेमारी टीम में सदर थानाध्यक्ष पुनि अजय कुमार, अपर थानाध्यक्ष शशि कुमार भगत, सिटी चौक टीओपी प्रभारी अजय कुमार, एसआई रौशन कुमार आदि शामिल थे।

