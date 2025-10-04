बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला: करबिगहिया का बंद पावर हाउस बनेगा ऊर्जा संग्रहालय, वकीलों को मिलेंगे 3000 रुपए

राज्य ब्यूरो, पटना। राजधानी के करबिगहिया इलाके में बड़ी चिमनी के आकार का दिखने वाला बंद पावर हाउस परिसर जल्द ही ऊर्जा संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा।

इसे पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की सहमति राज्य कैबिनेट ने दी है। वहीं गयाजी में विश्वनाथ कॉरिडोर, वाराणसी की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर क्षेत्र को विकसित किया जाएगा।

इसके लिए मुख्य परामर्शी के तौर पर अहमदाबाद के एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का मनोनयन किया गया है। इस पर होने वाले वहन की स्वीकृति कैबिनेट से दी गई है।

पटना में गांधी मैदान के पास बांकीपुर बस अड्डे की जमीन पर पांच सितारा होटल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

होटल के निर्माण के लिए आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के स्तर से अनुमोदित रियायती इकरारनामा दस्तावेज के आधार पर सफल निविदाकर्ता को लेटर ऑफ अवार्ड निर्गत करने की स्वीकृति दी गई है।

कोलकाता की सारगा होटल प्राइवेट लिमिटेड को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। लीज की गई जमीन के न्यूनतम पंजीकृत मूल्य का भुगतान 90 वर्ष के लिए लीज पर दिया जाएगा।

इस जमीन का न्यूनतम पंजीकृत मूल्य (एमवीआर) 68 करोड़ 4 लाख रुपये है। इस पर 9.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज की गणना की जाएगी। ब्याज समेत भूमि के पंजीकृत मूल्य की राशि का भुगतान अधिकतम 11 वर्षों में निवेशक के स्तर रियायती इकरारनामा दस्तावेज में अंकित शर्तों के अनुरूप किया जाएगा।