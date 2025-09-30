Language
    Purnia Flight: पूर्णिया से कोलकाता-अहमदाबाद के लिए अब रोज उड़ान, स्टार एयर ने की घोषणा

    By Manoj Kumar Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 10:12 PM (IST)

    पूर्णिया एयरपोर्ट ने 15 दिनों में एक और उपलब्धि हासिल की है। 15 अक्टूबर से कोलकाता और अहमदाबाद के लिए प्रतिदिन स्टार एयर की विमान सेवा शुरू होगी जो पहले सप्ताह में कुछ ही दिन थी। यह बदलाव एयरपोर्ट अथॉरिटी और राजनीतिक नेतृत्व के सहयोग से हुआ है। उड़ानों में औसतन 90% से अधिक बुकिंग हो रही है और यात्री दिल्ली-मुंबई के लिए सीधी उड़ानें चाहते हैं।

    पूर्णिया से कोलकाता-अहमदाबाद के लिए अब रोज उड़ान

    संवाददाता, जागरण, पूर्णिया। उद्घाटन के 15 दिनों के अंदर पूर्णिया एयरपोर्ट से एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। 15 अक्टूबर से एयरपोर्ट से कोलकाता और अहमदाबाद के लिए प्रति दिन फ्लाइट सेवा चलेगी। संजय घोड़ावत समूह की विमानन इकाई स्टार एयर (Star Air) ने पूर्णिया एयरपोर्ट से प्रति दिन कोलकाता और अहमदाबाद के लिए फ्लाइट चलाने की घोषणा की है।

    इससे पहले इन दोनों शहरों के लिए स्टार एयर की विमान सेवा सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और रविवार को ही थी। स्टार एयर की मुख्य वाणिज्य और मार्केटिंग अफसर शिल्पा भाटिया ने कहा है कि यह परिवर्तन एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया, भारतीय वायुसेना और पूर्णिया के सभी दलों के राजनीतिक नेतृत्व के सहयोग से हुआ।

    भारत के नागरिकों को सुरक्षित, सुलभ और किफायती यात्रा के अवसर उपलब्ध कराने के साथ उपेक्षित रह गए क्षेत्रों को बेहतर हवाई सेवाएं प्रदान करना हमारा लक्ष्य रहा है। उन्होंने कहा कि स्टार एयर की पूर्णिया-अहमदाबाद-कोलकाता मार्ग की सभी उड़ानें अब 88 सीट वाले इंब्रेरर 175 विमान से संचालित होंगी, जो यात्रियों को उच्चतम स्तर की सेवा प्रदान करेंगे।

    दरअसल, पूर्णिया से उक्त दोनों शहरों के लिए चलने वाली एयर स्टार और इंडिगो की साप्ताहिक फ्लाइट में उद्घाटन के समय से ही औसतन 90 प्रतिशत से अधिक बुकिंग हो रही है। सोमवार को तो उक्त दोनों कंपनियों के छह विमान ने एयरपोर्ट से आवागमन किया, जो बिल्कुल भरे रहे।

    इस वजह से स्टार एयर को सोमवार को 88 सीट वाले विमान का उपयोग करना पड़ा। अन्य दिनों में यहां से 78 सीटों वाले विमान का आवागमन होता है। मंगलवार को भी एयरपोर्ट से चार विमानों का आवागमन हुआ, जिनमें सीटें फुल रहीं।

    एयरपोर्ट डायरेक्टर डीके गुप्ता ने बताया कि मंगलवार को 160 यात्रियों का आगमन पूर्णिया एयरपोर्ट पर हुआ, जबकि 137 ने प्रस्थान किया। एयरपोर्ट से कुल यात्रियों के आवागमन की संख्या 297 रही। इस बीच एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई आदि प्रमुख शहरों के लिए सीधी उड़ान सेवा चालू करने की मांग यात्री कर रहे हैं।

