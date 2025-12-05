Language
    PM Awas Yojana: पीएम आवास के लाभुकों की सूची का फिर से होगा सत्यापन, 3 स्तरों पर होगी जांच

    By Manoj Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 02:07 PM (IST)

    प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पूर्णिया में भेजे गए लाभुकों की सूची का पुन: सत्यापन किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग ने अपात्र लोगों के नाम शाम ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पूर्णिया। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत विभाग को भेजी गई लाभुकों की सूची का पुन: सत्यापन किया जाएगा। पूर्व में राज्य के सभी जिलों से लाभुकों की सूची को एकत्रित कर लक्ष्य निर्धारण के लिए ग्रामीण विकास विभाग को भेजा गया था, लेकिन विभाग ने जब अपने स्तर से इसका आकलन और जांच किया तो पता लगा कि कई अपात्र परिवार और लोगों के नाम इसमें शामिल कर दिए गए हैं।

    इसे देखते हुए ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने सभी जिलों के लाभुकों की पात्रता का सत्यापन और जांच करने का आदेश दिया है।

    जिले से भेजे गए थे 3.30 लाख लाभुकों के नाम

    पूर्णिया में भी 3.30 लाख से अधिक लाभुकों का सर्वे कर उनके नाम सूची में शामिल किए गए थे। अब इन सभी का तीन स्तरों पर सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर टीम गठित की गई है।

    पंचायत स्तरीय टीम में पंचायत रोजगार सेवक और पंचायत सचिव, प्रखंड स्तर पर प्रभारी ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, प्रखंड लेखापाल और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, जिला स्तर पर प्रखंड के वरीय प्रभारी, डीआरडीए निदेशक, बीडीओ को शामिल किया गया है।

    डीडीसी अंजनि कुमार ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत पूर्व में आवास प्लस सर्वे में 3.30 लाख आवास विहीन लोगों का नाम जोड़ा गया था।

    विभागीय निर्देशानुसार अब आवास प्लस सर्वे में जोड़े गए लोगों की योग्यता की जांच होगी, ताकि योग्य लाभुकों को आवास योजना का लाभ दिलाया जा सके।

    इन बिंदुओं पर होगी लाभुकों की जांच

    सत्यापन के लिए 22 बिंदु विभाग की ओर से सत्यापन के लिए जारी किए गए हैं। गाइडलाइन के तहत 22 बिंदुओं का निर्धारण किया गया है। इसके अनुसार लाभुक का नाम, पीएमएवाई-जी आईडी संख्या, ग्राम अथवा वार्ड सख्या, जाति, अथवा उनके परिवार का पक्का घर है या नहीं इसकी जांच की जानी है।

    मोटरयुक्त तीनपहिया और चारपहिया वाहन, परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 15 हजार रुपये से अधिक तो नहीं, पाच एकड़ या इससे अधिक भूमि वाले परिवार समेत अन्य बिंदुओं पर सत्यापन कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है।

