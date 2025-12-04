PM Awas Yojana: पीएनबी बैंक में घोटाले का आरोप, आवास योजना की किस्त उड़ा ले गए बिचौलिये

संवाद सूत्र, सलखुआ (सहरसा)। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को दी जाने वाली सरकारी सहायता राशि कैसे बैंक बिचौलिया गठजोड़ में गायब हो जाती है इसका मामला चानन पंचायत के सहुरिया गांव से सामने आया है। यहां वार्ड संख्या 14 निवासी उर्मिला देवी, पति संतलाल महतो ने पंजाब नेशनल बैंक शाखा गौसपुर के प्रबंधक और बिचौलियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके खाते से आवास योजना की दो किस्तों की कुल 40 हजार रुपये की अवैध निकासी कर ली गई।

पीड़िता के अनुसार, उनके खाते में दूसरी किस्त 11 फरवरी 2021 को आई, जिसे अगले ही दिन 12 फरवरी को निकाल लिया गया। इसी तरह तीसरी किस्त 01 मार्च 2021 को खाते में आई और 03 मार्च को इसकी भी निकासी कर ली गई।

उर्मिला देवी ने बताया कि दोनों ही निकासी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई, जबकि उन्हें इसकी जानकारी बहुत बाद में मिली। उन्होंने बताया कि उस समय वे मजदूरी करने पंजाब गई हुई थीं। गांव लौटने के बाद जब उन्होंने बैंक में पासबुक अपडेट कराया, तभी पूरे मामले का खुलासा हुआ।

आरोप है कि शिकायत करने पर भी बैंक मैनेजर उन्हें आश्वासन देकर टालते रहे और कार्रवाई नहीं की। पीड़िता ने बताया कि उनके नाम पर आई प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि हड़प ली गई जिसके कारण आज तक उनका घर नहीं बन पाया।

इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया की आवेदन प्राप्त हुआ है ज्यादा समय बीत जाने के कारण सीसीटीवी फुटेज नहीं होगा थम मिलान का निर्देश दिया गया है। दोषी पाए जाने बाले को विधिसम्मत करवाई की जाएगी।