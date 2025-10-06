पटना में अपार्टमेंट से गिरकर मरने वाली युवती की हुई पहचान, अब अस्पताल पहुंचाने वाले युवक की तलाश
पटना के दानापुर में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने मृतका की पहचान सोफिया परवीन के रूप में की है जो पश्चिम चंपारण की रहने वाली थी। पुलिस उस युवक की तलाश कर रही है जो उसे अस्पताल में छोड़कर भाग गया था। यह हादसा है या हत्या पुलिस इसकी जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, दानापुर। आरके पुरम अशोकपुरी स्थित सोहो निर्मला अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल से गिरकर जिस युवती की मौत हुई थी, पुलिस ने उसकी पहचान कर ली है। उसकी पहचान पश्चिम चंपारण के भंगहा बाजार निवासी जावेद मियां की पुत्री 20 वर्षीय सोफिया उर्फ रूखसार परवीन के रूप में की गई।
दानापुर थाने की पुलिस उस युवक की तलाश कर रही है, जिसने उसे गंभीर हालत में आइजीआइएमएस में पहुंचाया और छोड़कर भाग निकला था। यह हादसा है या हत्या, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस कई बिंदुओं पर छानबीन कर रही है।
जांच में यह बातें भी सामने आ रही है कि अस्पताल में उसे छोड़कर भागने वाला युवक मधुबनी का है। मधुबनी पुलिस से भी पटना पुलिस संपर्क कर छानबीन में जुटी है।
युवक वही है या नाम-पता फर्जी हैं, सत्यापन के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल रविवार की देर शाम तक युवक के बारे में कुछ पता नही चल सका है।
घर की माली हालत नहीं थी ठीक
स्वजन का कहना है कि सोफिया पटना में रहकर नर्सिंग के साथ पढ़ाई करती थी। परिवार के लोगों को उसकी मौत की सूचना मिली तो सन्न रह गए।
सोफिया की बड़ी बहन शबाना खातुन अपने नाना आस मोहम्मद मियां के साथ पटना पहुंची और शव ले गई। मृतका के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं बताई जाती है। तीन बहन और दो भाई हैं।
एक भाई गोवा में ड्राइवर है। पिता मजदूरी करते हैं। थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार भारद्वाज ने बताया कि मृतका की पहचान उसकी बहन द्वारा की गई। युवक के बारे में पता लगाया जा रहा है।
जांच में जुटी पुलिस
उसके पकड़े जाने के बाद कारण पता चल सकेगा। सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है। अन्य जानकारी भी जुटाई जा रही है। 30 सितंबर को आइजीआइएमएस में एक युवक एक युवती को घायल अवस्था में आटो से लेकर पहुंचा था।
युवती की मौत होते ही वह भाग निकला था। शास्त्री नगर टीओपी पुलिस ने आटो चालक के बयान पर यूडी केस किया। घटना दानापुर थाना में घटित होने के बाद पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया।
