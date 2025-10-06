Language
    Patna News: दानापुर में मरीज की मौत पर हंगामा, पत्थरबाजी से आधा दर्जन लोग घायल

    By Brij Bihari Mishra Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 07:34 AM (IST)

    दानापुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मौत होने पर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। तोड़फोड़ में गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुईं और कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

    दानापुर में मरीज की मौत पर हंगामा। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, दानापुर। सगुना मोड़ स्थित हाईटेक अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत के बाद स्वजन ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इस दौरान पत्थरबाजी की गई, जिससे अस्पताल के अंदर खड़ी दो गाड़ियां और बाहर खड़ी एम्बुलेंस क्षतिग्रस्त हो गई।

    इस घटना में अस्पताल के कर्मियों और हंगामा करने वाले आधा दर्जन लोग घायल हो गए। हंगामे की सूचना पर एएसपी शिवम धाकड़, थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार भारद्वाज और रूपसपुर थानाध्यक्ष शशि भूषण सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचे। हल्का बल प्रयोग कर लोगों को हटाया गया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई।

    जानकारी के अनुसार, मनेर के छितनावां निवासी जितेंद्र कुमार का पुत्र आकाश कुमार (22 वर्ष) को शनिवार को इलाज के लिए हाईटेक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान रविवार की शाम उसकी मौत हो गई।

    इसके बाद मृतक के स्वजन और अन्य लोग अस्पताल पहुंचे और लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। अस्पताल प्रशासन ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन गुस्साए लोग तोड़फोड़ करने लगे। पुलिस के पहुंचने के बाद भी हंगामा जारी रहा।

    क्या है पूरा मामला

    मृतक के चचेरा भाई फुलेन्द्र राय ने बताया कि आकाश को हाथ में नस में आई परेशानी के इलाज के लिए 29 सितंबर को भर्ती कराया गया था। उसका हाथ का आपरेशन हुआ था और चार दिन पहले उसका नाम काटा गया था। कमर और पैर में दर्द होने के बाद उसे पुनः शनिवार को भर्ती कराया गया, जहां रविवार को उसकी मौत हो गई।

    फुलेन्द्र ने आरोप लगाया कि अस्पताल के बाउंसरों ने उनके साथ मारपीट की, जिसमें वह और अन्य लोग घायल हो गए। अस्पताल प्रबंधक आंचल सिंह ने बताया कि आकाश कुमार की मौत के बाद उनके स्वजन और अन्य लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की और अभद्र व्यवहार किया।

    उन्होंने अस्पताल के चार कर्मियों को भी घायल कर दिया। एएसपी ने बताया कि आकाश कुमार की मौत पर स्वजन ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया।

    पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया और तोड़फोड़ की घटनाओं में गाड़ियों के शीशे टूटने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि यदि स्वजन या अस्पताल द्वारा लिखित शिकायत की जाती है, तो आगे की कार्रवाई की जाएगी।

