Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Patna Metro: इंतजार खत्म! आज सीएम नीतीश कुमार पटना मेट्रो का करेंगे उद्घाटन, जानें रूट और किराया

    By vidya sagar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 07:00 AM (IST)

    पटना में मेट्रो सेवा आरंभ होने जा रही है जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। पहले चरण में मेट्रो भूतनाथ से न्यू आईएसबीटी तक चलेगी। यह 4.3 किलोमीटर का रूट है जिसमें तीन स्टेशन शामिल हैं। मेट्रो कोच को मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया है। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और यात्रियों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    सीएम नीतीश कुमार पटना मेट्रो का करेंगे उद्घाटन। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, पटना। राजधानीवासियों को मेट्रो का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को पूर्वाह्न 11.00 बजे भूतनाथ से न्यू आईएसबीटी तक पहले फेज की मेट्रो के परिचालन का उद्घाटन करेंगे।

    यह मेट्रो सेवा 4.3 किलोमीटर के रूट पर चलेगी, जो तीन स्टेशनों आईएसबीटी, जीरो माइल और भूतनाथ रोड के बीच संचालित होगी। पटना मेट्रो रेल कार्पोरेशन (पीएमआरएल) ने परिचालन की अंतिम तैयारी पूरी कर ली है।

    उद्घाटन के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कॉरिडोर वन के तहत पटना जंक्शन सहित छह भूमिगत मेट्रो स्टेशनों और 9.35 किलोमीटर लंबी सुरंग की आधारशिला भी रखेंगे।

    मधुबनी पेंटिंग से सजी है मेट्रो ट्रेन

    उद्घाटन के लिए मेट्रो के कोच को मधुबनी पेंटिंग से खास तौर पर सजाया गया है, जो बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है।

    कोचों में गेट, खिड़कियों और अंदरुनी हिस्सों पर गोलघर, महावीर मंदिर, महाबोधि वृक्ष, बुद्ध स्तूप और नालंदा के खंडहर जैसे बिहार के विश्वप्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के आकर्षक स्टिकर लगाए गए हैं।

    सिर्फ तीन स्टेशनों तक चलेगी यह मेट्रो

    मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त जनक कुमार गर्ग पहले ही प्रायरिटी कारिडोर के तीन स्टेशनों पर मेट्रो के परिचालन को हरी झंडी दे चुके हैं। मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त ने सिग्नलिंग सिस्टम, पटरियों की मजबूती, ट्रेन की गति, ब्रेकिंग सिस्टम और अन्य तकनीकी पहलुओं की गहन जांच की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सभी मानकों पर खरा उतरने के बाद मेट्रो को परिचालन के लिए मंजूरी दी गई। शुरुआत में मेट्रो की अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।

    15 से 30 रुपये होगा किराया

    आइएसबीटी से जीरो माइल का किराया 15 रुपये होगा। वहीं न्यू आइएसबीटी से भूतनाथ मेट्रो स्टेशन का किराया 30 रूपये निर्धारित किया गया है। यानी पटना मेट्रो का फिलहाल न्यूनतम किराया 15 रुपये और अधिकतम किराया 30 रुपये होगा।

    यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर मेट्रो कोच में 360-डिग्री सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आपात स्थिति के लिए दो इमरजेंसी बटन और माइक्रोफोन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

    आपात स्थिति में बटन दबाने पर यात्री सीधे मेट्रो रेल के ड्राइवर से बात कर सकेंगे और सीसीटीवी फुटेज भी कंट्रोल रूम में भेजी जाएगी। प्रत्येक कोच में कुल 138 सीटें हैं और उसमें 945 यात्री खड़े होकर यात्रा कर सकते है।

    सुबह 8 बजे से शुरू होगा परिचालन

    पहले चरण में आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन से भूतनाथ रोड तक मेट्रो चलेगी। फिलहाल इसका परिचालन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक किया जाएगा। हर 20 मिनट के अंतराल पर प्रत्येक स्टेशन पर मेट्रो उपलब्ध होगी। प्रतिदिन मेट्रो 40 से 42 फेरे लगाएगी।

    महिलाओं और दिव्यांगों के लिए प्रत्येक ट्रेन में 12-12 सीटें आरक्षित होंगी। मेट्रो कोच में मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग की सुविधा भी होगी। प्रत्येक कोच में सभी दरवाजों के पास एक लाल रंग का पैनिक बटन दिया गया है। कोच के अंदर डिस्प्ले बोर्ड पर अगले स्टेशन की जानकारी और घोषणाएं लगातार चलती रहेंगी।

    बीएसएपी संभालेगी मेट्रो की सुरक्षा

    पटना मेट्रो की सुरक्षा बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस (बीएसएपी) के जवान संभालेंगे। बीएसएपी के जवान मेट्रो पर चप्पे-चप्पे पर तैनात रहेंगे। प्रवेश द्वार से लेकर प्लेटफार्म तक इनकी तैनाती होगी।