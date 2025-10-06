सीतामढ़ी में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से तीन आरोपी घायल
सीतामढ़ी में पुलिस और एसटीएफ ने रविवार रात मुठभेड़ में तीन कुख्यात बदमाशों को घायल कर गिरफ्तार कर लिया। राहुल झा दीपक ठाकुर और लोहा सिंह नामक इन बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से दो लोडेड पिस्टल बरामद की हैं। पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि वे बाजपट्टी थाना क्षेत्र में हथियार छिपाते थे।
जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। जिले की पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की ओर रविवार की रात आत्मरक्षार्थ किए गए इनकाउंटर में तीन कुख्यात बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। तीनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है।
इनकाउंटर स्थल से पुलिस ने दो लोडेड पिस्टल भी बरामद करने में सफल रही। गिरफ्तार बदमाशों में कुख्यात राहुल झा, दीपक ठाकुर और लोहा सिंह शामिल हैं।
बताया जाता है कि इन तीनों बदमाशों ने पुलिस से पूछताछ में बताया कि जिले में अपराध को अंजाम देने के लिए बाजपट्टी थाना क्षेत्र के संडवारा स्थित डोरा पुल के पास हथियार छिपाकर रखते हैं।
पुलिस टीम उनकी निशानदेही पर हथियार बरामदगी के लिए लेकर मौके पर पहुंची तो तीनों बदमाशों ने अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी।
तब पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ नियंत्रित जवाबी कार्रवाई की, जिसमें तीनों अपराधी गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस अधीक्षक अमित रंजन ने बताया कि गोली लगने से घायल तीनों बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है।
यह भी पढ़ें- Patna News: दानापुर में मरीज की मौत पर हंगामा, पत्थरबाजी से आधा दर्जन लोग घायल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।