Vaibhav Suryavanshi: 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का जलवा जारी, सचिन-कोहली को पीछे छोड़ बनाया एक और रिकॉर्ड
डिजिटल डेस्क, पटना। Vijay Hazare Trophy Vaibhav Suryavanshi: भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए सितारे और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर दुनिया को अपना लोह मनवाया है।
बिहार के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी में रनों की बौछार कर दी। बिहार की ओर से खेलते हुए टूर्नामेंट के पहले ही मैच में वैभव ने बल्ले से तहलका मचा दिया।
उन्होंने अरुणांचल प्रदेश के खिलाफ खेले जा रहे मैच में 84 गेंदों पर 16 चौकों और 15 छक्कों की मदद से 190 रन की तूफानी पारी खेली। वह अपने दोहरे शतक से चूके जरूर, लेकिन उन्होंने एक बड़ा विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और कई दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया।
इस पारी के साथ वैभव सूर्यवंशी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। वह 15 वर्ष की आयु से पहले लिस्ट ए और टी20 क्रिकेट में दोनों में शतक बनाने वाले इतिहास के पहले पुरुष क्रिकेटर बन गए।
एक और कीर्तिमान किया अपने नाम
दरअसल, वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) ने मैदान पर उतरते ही आक्रामक रुख अपनाया और केवल 36 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। अपनी इस पारी में उन्होंने चौकों की झड़ी लगा दी और 9 गगनचुंबी छक्के लगाए। यह लिस्ट-ए क्रिकेट के इतिहास में किसी भी भारतीय पुरुष खिलाड़ी द्वारा लगाया गया दूसरा सबसे तेज शतक है।
वैभव ने मात्र 54 गेंदों में अपने 150 रन पूरे किए, जो लिस्ट-ए क्रिकेट में अब तक का सबसे तेज 150 है। इससे पहले यह रिकॉर्ड एबी डी विलियर्स (64 गेंद) के नाम था।
