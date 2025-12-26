Vaibhav Suryavanshi: 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का जलवा जारी, सचिन-कोहली को पीछे छोड़ बनाया एक और रिकॉर्ड

डिजिटल डेस्क, पटना। Vijay Hazare Trophy Vaibhav Suryavanshi: भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए सितारे और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर दुनिया को अपना लोह मनवाया है। बिहार के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी में रनों की बौछार कर दी। बिहार की ओर से खेलते हुए टूर्नामेंट के पहले ही मैच में वैभव ने बल्ले से तहलका मचा दिया।

उन्होंने अरुणांचल प्रदेश के खिलाफ खेले जा रहे मैच में 84 गेंदों पर 16 चौकों और 15 छक्कों की मदद से 190 रन की तूफानी पारी खेली। वह अपने दोहरे शतक से चूके जरूर, लेकिन उन्होंने एक बड़ा विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और कई दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया।