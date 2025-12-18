UPSC ESE 2025 में पटना के उत्कर्ष ने किया टॉप, रेलवे में बनेंगे असिस्टेंट मैनेजर

Language
    By Akshay Pandey Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 09:53 PM (IST)

    यूपीएससी इंजीनियरिंग सेवा में पटना के उत्कर्ष ने किया टॉप

    जागरण संवाददाता, पटना। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग में पटना के केसरी नगर निवासी 25 वर्षीय उत्कर्ष पाठक ने देशभर में टॉप किया है।

    राजधानी के संत मेरी स्कूल से 10वीं और संत माइकल 12वीं उत्तीर्ण करने वाले पटना हाई कोर्ट में अधिवक्ता रविशंकर के पुत्र उत्कर्ष ने वर्ष 2023 में आईआईटी पटना से बीटेक किया है।

    उत्कर्ष ने बताया कि बीटेक करने के बाद उन्होंने बेंगलुरु की एक निजी कंपनी की नौकरी छोड़ इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग विषय में तैयारी शुरू की।

    गैजेट्स में रुचि रखने वाले छात्र ने बताया कि विषय के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दूर संचार कैसे किया जाता है, विद्युत की तरंगों का प्रयोग कैसे होता है आदि विषय पर अध्ययन करना होता है।

    90 प्रतिशत किताबों से और 10 प्रतिशत यू-ट्यूब और टेलीग्राम से अध्यय करने वाले विद्यार्थी ने बताया कि छह से आठ घंटे की पढ़ाई से सफलता पाई जा सकती है। उत्कर्ष ने बताया कि वे रेलवे में सिग्नल एवं दूर संचार विभाग में असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे। इसी पद से प्रोन्नत होकर डीआरएम हो सकते हैं।

