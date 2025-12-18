UPSC ESE Final Result 2025: यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित, यहां upsc.gov.in से करें चेक
यूपीएससी की ओर से (UPSC Engineering Services) का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। परीक्षा ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से (UPSC Engineering Services) परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए थे। अब वे अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। बता दें, इस परीक्षा के माध्यम से कुल 457 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। यूपीएससी ने रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया है। उम्मीदवार रिजल्ट डाउनलोड करके अपने रोल नंबर की जांच कर सकते हैं।
यहां से डायरेक्ट डाउनलोड करें रिजल्ट
UPSC ESE Final Result 2025: इन स्टेप्स से डाउनलोड करें रिजल्ट
यूपीएससी की ओर से इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
- रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर 'What's New' सेक्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद 'Final Result: Engineering Services (Main) Examination, 2025' लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इस दिन हुई थी परीक्षा
यूपीएससी की ओर से इंजीनियरिंग सर्विस प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 08 जून और मुख्य परीक्षा का आयोजन 10 अगस्त, 2025 को किया गया था। इसके साथ ही मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 04 सितंबर, 2025 को जारी किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू का आयोजन अक्टूबर और नवंबर माह में किया गया था। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब रिजल्ट में अपने नाम के साथ-साथ रोल नबंर की जांच भी कर सकते हैं।
इतने पदों पर होगी भर्ती
इस परीक्षा के जरिये अब 458 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें सिविल इंजाीनियरिंग के लिए कुल 202 पद, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुल 61 पद, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कुल 79 पद और (E & T) इंजीनियरिंग के लिए कुल 116 पद आरक्षित किए गए हैं। रिजल्ट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं।
यह भी पढ़ें: MPPSC FSO Answer Key 2025: खाद्य सुरक्षा आधिकारी प्रोविजनल आंसर-की जारी, इस दिन तक कर सकते हैं ऑब्जेक्शन दर्ज
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।