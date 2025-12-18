UPSC ESE Final Result 2025: यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित, यहां upsc.gov.in से करें चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से (UPSC Engineering Services) परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए थे। अब वे अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। बता दें, इस परीक्षा के माध्यम से कुल 457 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। यूपीएससी ने रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया है। उम्मीदवार रिजल्ट डाउनलोड करके अपने रोल नंबर की जांच कर सकते हैं।