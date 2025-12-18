Language
    MPPSC FSO Answer Key 2025: खाद्य सुरक्षा आधिकारी प्रोविजनल आंसर-की जारी, इस दिन तक कर सकते हैं ऑब्जेक्शन दर्ज

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 03:57 PM (IST)

    एमपीपीएससी की ओर से (MPPSC FSO Answer Key 2025) जारी कर दी गई है। उम्मीदवार आसंर-की डाउनलोड करके अपने उत्तरों का मूल्यांकन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ...और पढ़ें

    MPPSC FSO Answer Key 2025: ऐसे डाउनलोड करें आसंर-की।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (MPPSC) की ओर से खाद्य सुरक्षा आधिकारी परीक्षा के लिए प्रोविजनल आसंर-की जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे। अब वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर (MPPSC FSO Answer Key 2025) डाउनलोड करके अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। एमपीपीएससी की ओर से एफएसओ परीक्षा की आंसर-की पीडीएफ फॉर्मेट में जारी की गई है। जो उम्मीदवार किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं है। वे आधिकारिक वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर जाकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

    यहां से डायरेक्ट डाउनलोड करें प्रोविजनल आंसर-की

    mpssc answer key

     

    इस दिन तक आपत्ति दर्ज करने का मौका

    एमपीपीएससी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी है। अब उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान करके अपने उत्तरों का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो उम्मीदवार किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं है। वे आधिकारिक वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर जाकर संदर्भ ग्रंथों का नाम या संदर्भ पुस्तक को अटैच करके आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज करने के लिए 21 दिसंबर तक का समय दिया गया है।

    ऐसे डाउनलोड करें प्रोविजनल आंसर-की

    एमपीपीएससी की ओर से प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी गई है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपनी प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं।

    • प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर न्यू सेक्शन पर क्लिक करें।
    • इसके बाद 'MPPSC Food Safety Officer (FSO) Answer Key 2025' लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद प्रोविजनल आंसर-की आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इस दिन हुई थी परीक्षा

    एमपीपीएससी की ओर से खाद्य सुरक्षा आधिकारी परीक्षा का आयोजन 14 दिसंबर, 2025 को किया गया था। यह परीक्षा कुल 67 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित कराई गई थी। इसके साथ ही एमपीपीएससी की ओर से रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। परीक्षा में शामिल हुए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहें। 

