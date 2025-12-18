Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    BSF Admit Card 2025 OUT: बीएसएफ HC RO RM पीईटी पीएसटी के लिए एडमिट कार्ड जारी, इन पांच स्टेप्स से करें डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 12:12 PM (IST)

    बीएसएफ की ओर से HC RO RM पीईटी और पीएसटी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ...और पढ़ें

    Hero Image

    BSF Admit Card 2025 OUT: एडमिट कार्ड जारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स (BSF) की ओर से हेड कॉन्स्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक पीईटी और पीएसटी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। जो उम्मीदवार पीईटी और पीएसटी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया के जरिये कुल 1,121 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर और जन्मतिथि का उपयोग करना होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन पांच स्टेप्स से करें एडमिट कार्ड डाउनलोड

    बीएसएफ की ओर से HC RO RM पीईटी और पीएसटी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आज यानी 18 दिसंबर को जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एजडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

    • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर “HC RO RM Admit Card 2025” कार्ड लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नबंर और जन्मतिथि को दर्ज करें।
    • लॉगिन डिटेल्स को भरने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    यह भी पढ़ें: ICAI CA Admit Card 2026 Link: सीए फाइनल इंटर एग्जाम एडमिट कार्ड जारी, यहां दिए लिंक से करें डाउनलोड, परीक्षा इन डेट्स में