ICAI CA Admit Card 2026 Link: सीए फाइनल इंटर एग्जाम एडमिट कार्ड जारी, यहां दिए लिंक से करें डाउनलोड, परीक्षा इन डेट्स में

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से सीए फाइनल एवं इंटर जनवरी 2026 एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। जिन भी उम्मीदवारों ने जनवरी सेशन की परीक्षा के लिए आवेदन किया था वे तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट eservices.icai.org पर जाकर या इस पेज पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।

जनवरी 2026 सेशन के लिए इन डेट्स में होगा एग्जाम आईसीएआई की ओर से फाइनल कोर्स ग्रुप 1 के लिए परीक्षा का आयोजन 5, 7 और 9 जनवरी 2026 को किया जायेगा, ग्रुप 2 के लिए एग्जाम 11, 13, 16 जनवरी 2026 को करवाया जायेगा। इंटरमीडिएट कोर्स एग्जाम ग्रुप-I के लिए परीक्षा 6, 8 और 10 जनवरी 2026 और ग्रुप- II के लिए 12, 15 और 16 जनवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा। इन सबके अतिरिक्त फाउंडेशन कोर्स एग्जामिनेशन का आयोजन 18, 20, 22 एवं 24 जनवरी 2026 को होगा।

हॉल टिकट डाउनलोड करने का तरीका आईसीएआई सीए 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट eservices.icai.org पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पर एडमिट कार्ड के एक्टिव लिंक पर क्लिक करें।

अब आपको स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन नंबर एवं पासवर्ड (डेट ऑफ बर्थ) दर्ज करके डाउनलोड एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आपका प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। ICAI CA Admit Card 2026 Download Link