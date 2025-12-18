Language
    यूपीएससी कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट को लेकर रांची में सुरक्षा व्यवस्था सख्त, एक केंद्र पर दो पालियों में होगी परीक्षा

    By Gaurav JhaEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 12:30 PM (IST)

    संघ लोक सेवा आयोग

    जागरण संवाददाता, रांची। प्रमंडलीय आयुक्त अंजनी कुमार मिश्र की अध्यक्षता में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट (आरटी-9) रिक्रूटमेंट टेस्ट (आरटी-10) 2025 की तैयारियों को ले संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। 

    बैठक में निर्धारित तिथि पर होने वाले परीक्षाओं को लेकर चर्चा हुई। प्रतिनियुक्ति पदाधिकारियों को परीक्षा से संबंधित गाइडलाइन से अवगत कराया गया। परीक्षा के लिए केवल एक उप केंद्र पर दो पाली में परीक्षा ली जाएगी। उपकेंद्र राजकीय बालिका प्लस टू उच्च विद्यालय बरियातू रोड है। 

    सुबह 9:30 बजे से पहली पाली

    प्रथम पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक, द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक होगी। बैठक में आयुक्त ने कहा सहायक समन्वयी पर्यवेक्षक प्रश्न पत्रों के पैकेट पहुंचाने एवं समाप्ति के बाद उत्तर पुस्तिका एवं अन्य आवश्यक कागजातों को जीपीओ, रांची में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। 

    उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिया कि सभी पदाधिकारियों के साथ पुलिस दल की प्रतिनियुक्ति की जाए तथा प्रतिनियुक्त पुलिस दल परीक्षा की तिथि को सुबह 7:30 बजे तक संबंधित पदाधिकारी को रिपोर्टिंग करना सुनिश्चित करें। 

    पुलिस दल में तीन पुरुष एवं दो महिला 

    परीक्षा उप केंद्र पर विधि व्यवस्था संधारणार्थ एवं स्टैटिक दंडाधिकारी के साथ एक चार का पुलिस बल एवं एक अलग पुलिस दल जिसमें तीन पुरुष एवं दो महिला अनिवार्य रूप से प्रतिनियुक्त रहेंगे, जो परीक्षार्थियों के केंद्र में अंदर जाने के समय मेटल डिटेक्टर से जांच करना सुनिश्चित करेंगे। 

    संबंधित सहायक समन्वयी पर्यवेक्षक एवं संबंधित पुलिस पदाधिकारी परीक्षा की तिथि से पूर्व ही अनिवार्य रूप से आपस में संपर्क स्थापित कर लें ताकि परीक्षा की तिथि के दिन किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। सभी प्रतिनियुक्त स्थानीय निरीक्षी पदाधिकारी परीक्षा से 1 दिन पूर्व ही परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर सभी आवश्यक व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे। 

    एडमिट कार्ड से पहचान पत्र का मिलन अवश्य 

    परीक्षा समाप्ति के बाद संबंधित स्थानीय निरीक्षी पदाधिकारी परीक्षा से संबंधित उपस्थित विवरणी, जैमर अधिष्ठापन संबंधित प्रपत्र एवं निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यरत नियंत्रण कक्ष को जमा करना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड से पहचान पत्र का मिलन अवश्य करेंगे। 

    परीक्षार्थी के पास किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रानिक डिवाइस न हो और सभी यूपीएससी के गाइडलाइन का सख्ती से पालन करेंगे। आयुक्त ने कहा किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी पदाधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन निष्ठा पूर्वक करेंगे। 

    परीक्षा केंद्र पर बिजली, पानी एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था रहें। बैठक में आयुक्त के सचिव आलोक कुमार, अवर सचिव विजय कुमार, निदेशक डाक सेवा दिवाकर कुमार, अपर जिला दंडाधिकारी राजेश्वर नाथ आलोक, जिला शिक्षा पदाधिकारी रांची विनय कुमार प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी, एवं अन्य उपस्थित रहे।