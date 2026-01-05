सम्राट चौधरी के यहां रहता है रे...; पकड़े गए दोनों आरोपित, एसपी ने कहा-ये पुलिसवाले नहीं

ड‍िजि‍टल डेस्‍क, पटना। बिहार के उपमुख्‍यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी के संबंध में आपत्‍त‍िजनक भाषा बोलने और युवक की प‍िटाई का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने एक्‍शन लिया है। वीडियो में दिख रहे दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें पीरबहोर के राशिद इकबाल एवं मीठापुर बस स्‍टैंड के पास रहने वाले गोरख गिरी शामिल हैं। नगर पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी।

राशिद फ्लोर पहले विशाल मेगामार्ट में ही फ्लोर मैनेजर था। अप्रैल में उसने नौकरी छोड़ दी थी। इसके बाद सप्‍लायर का काम कर रहा था। बता दें कि वायरल वीडियो में युवक की पिटाई करते हुए राश‍िद की तस्‍वीर वायरल हुई थी। इसमें वह युवक से पूछता है, कहां रहता है रे। युवक कहता है, बोरिंग रोड। तब जोरदार थप्‍पड़ मारते हुए वह कहता है कि सम्राट चौधरी के यहां रहता है रे। हम एंटी बीजेपी हैं। वह प‍िलास से उंगली काटने की धमकी देता भी दिखता है। बताया जाता है कि गिरफ्तारी के बाद दोनों को छोड़ दिया गया।