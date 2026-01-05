Language
    सम्राट चौधरी के यहां रहता है रे...; पकड़े गए दोनों आरोपित, एसपी ने कहा-ये पुलिसवाले नहीं

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 09:46 PM (IST)

    वायरल वीडियो का अंश।

    ड‍िजि‍टल डेस्‍क, पटना। बिहार के उपमुख्‍यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी के संबंध में आपत्‍त‍िजनक भाषा बोलने और युवक की प‍िटाई का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने एक्‍शन लिया है। 

    वीडियो में दिख रहे दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें पीरबहोर के राशिद इकबाल एवं मीठापुर बस स्‍टैंड के पास रहने वाले गोरख गिरी शामिल हैं। नगर पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। 

    उन्‍होंने स्‍पष्‍ट किया कि‍‍ वीडियो में कोई पुलिसकर्मी शामिल नहीं है। जो खाकी रंग का पैंट पहने हुए है, उसका पुलिस विभाग से कोई संबंध नहीं है।  

    दोनों आरोपितों का पुलिस से संबंध नहीं 

    उन्‍होंने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच की। जांच में यह स्‍पष्ट हुआ कि वह वीडियो कंकड़बाग स्‍थ‍ित विशाल मेगामार्ट का है। 

    घटना 31 दिसंबर की शाम 6.30 बजे की है। वी‍ड‍ियो में जिस युवक की पिटाई की जा रही थी वह जींस पैंट की चोरी कर ले जा रहा था, इसी क्रम में उसे पकड़ लिया गया। 

    वीडियो में उसके साथ मारपीट करने के साथ उसे जुर्माना भरने के लिए बाध्‍य करते हुए दिखाया गया। एसपी ने बताया कि वीडियो में गृह मंत्री का भी नाम लिया जा रहा था।  इस मामले में एफआइआर कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। 

    राशिद फ्लोर पहले विशाल मेगामार्ट में ही फ्लोर मैनेजर था। अप्रैल में उसने नौकरी छोड़ दी थी। इसके बाद सप्‍लायर का काम कर रहा था। 

    बता दें कि वायरल वीडियो में युवक की पिटाई करते हुए राश‍िद की तस्‍वीर वायरल हुई थी। इसमें वह युवक से पूछता है, कहां रहता है रे। 

    युवक कहता है, बोरिंग रोड। तब जोरदार थप्‍पड़ मारते हुए वह कहता है कि सम्राट चौधरी के यहां रहता है रे। हम एंटी बीजेपी हैं। वह प‍िलास से उंगली काटने की धमकी देता भी दिखता है। 

    बताया जाता है कि गिरफ्तारी के बाद दोनों को छोड़ दिया गया। 