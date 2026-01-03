Language
    सम्राट चौधरी के यहां रहता है रे... हम एंटी BJP हैं; क्‍या है मामला? जांच करेगी साइबर पुल‍िस

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 11:06 PM (IST)

    पटना में एक पुलिस स्टेशन का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक पुलिसकर्मी युवक को थप्पड़ मारते और गाली देते हुए दिख रहा है। पुलिसकर्मी ने युवक से पूछा कि ...और पढ़ें

    साइबर थाने की पुल‍िस करेगी जांच।

    ड‍िजि‍टल डेस्‍क, पटना। कहां रहता है रे...। हम एंटी बीजेपी हैं..। राजधानी के एक पुलिस स्‍टेशन का वीडियो तेजी से सोशल मीड‍िया पर वायरल हो रहा है।

    इसमें सिवि‍ल ड्रेस में द‍िख रहा व्‍यक्‍त‍ि पुलिसवाला प्रतीत होता है। बिहार के ड‍िप्‍टी सीएम सम्राट चौधरी (Deputy CM Samrat Choudhary) का नाम लेकर वह खुद को एंटी बीजेपी बता रहा है। 

    बहरहाल स्‍पष्‍ट नहीं हो सका है कि मामला क्‍या है और क‍िस थाने का है। फिलहाल मामले में पुलिस ने जांच का आदेश दिया है। 

    इसमें एक युवक को सिविल ड्रेस में पुलिस वाला जोरदार तमाचा जड़ते हुए गाली देता है और पूछता है, कहां रहता है रे? गाल सहलाते हुए युवक कहता है, सर बोरिंग रोड। 

    पिलास देख सहमा युवक 

    इतना सुनते ही पुलिस वाला फिर कहता है, सम्राट चौधरी के यहां रहता है रे। हम बीजेपी एंटी हैं। युवक नहीं सर, नहीं सर कहते हुए सुनाई दे रहा है। 

    इसके बाद पुलिस वाला क‍िसी से मोबाइल पर बात करता है। इसके बाद बगल में खड़े एक व्‍यक्‍ति‍ के हाथ से पिलास लेता है। वह युवक की उंगली की ओर पिलास बढ़ाते हुए कहता है, तू चोर है रे। 

    युवक गिड़गिड़ाता है, सर लाइफ खराब हो जाएगा। इतने में बगल वाला कहता है, छोड़ दीजिए, लाइफ खराब हो जाएगा।

    इसके बाद वह जुर्माना की चर्चा करता है। पिलास की ओर इशारा करते हुए कहता, इसके लिए तुमको 10 गुना जुर्माना भरना होगा। युवक कहता है, हम 10 गुना जुर्माना भर देंगे। 

    वीडियो एक्‍स प्‍लेटफॉर्म पर तेजी से ट्वीट, रीट्वीट किया जाने लगा। तरह-तरह के कमेंट आने लगे। इसके बाद बिहार पुलिस के आधिकारिक एक्‍स हैंडल से इसपर संज्ञान लिया गया है। इसपर लिखा गया है, जांच एवं आवश्‍यक कार्रवाई हेतु साइबर थाना पटना को प्रेष‍ित। 

    वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स नाराज हैं। एक ने ल‍िखा है, विरोधी होना अलग बात है, लेकिन डिप्‍टी सीएम के लिए इतनी नफरत। कुछ ने सख्‍त कार्रवाई की मांग कर दी है। 