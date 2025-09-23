'कामाख्या' के जन्म लेने के बाद मोकामा से रवाना हुई कामाख्या एक्सप्रेस, ट्रेन में गूंजी किलकारी
मोकामा स्टेशन पर राजेंद्र नगर-कामाख्या कैपिटल एक्सप्रेस में एक महिला यात्री ने बच्ची को जन्म दिया। सामान्य प्रसव के बाद बच्ची का नाम कामाख्या रखा गया जो ट्रेन के नाम पर ही है। स्टेशन प्रबंधक अशोक मुलदियार ने बताया कि सुरक्षित प्रसव के बाद ट्रेन को मोकामा से रवाना किया गया। महिला राजेंद्र नगर से खगड़िया जिले के मानसी जा रही थी।
संवाद सूत्र, मोकामा (पटना)। कामाख्या के जन्म लेने के बाद ही राजेंद्र नगर-कामाख्या कैपिटल एक्सप्रेस को मोकामा से रवाना किया गया। एक महिला यात्री ने मोकामा स्टेशन पर ट्रेन की महिला बोगी में एक बालिका को जन्म दिया।
सामान्य प्रसव से बालिका के जन्म लेने के बाद स्टेशन पर मौजूद अधिकारियों ने राहत की सांस ली। स्टेशन प्रबंधक अशोक मुलदियार ने बताया कि सुरक्षित प्रसव के बाद बालिका का नाम भी ट्रेन के नाम पर ही कामाख्या रख दिया गया।
साथ ही नामकरण के बाद ही ट्रेन को मोकामा से रवाना किया गया। बताया जाता है कि राजेंद्र नगर से कामाख्या जा रही 13248 डाउन कैपिटल एक्सप्रेस सोमवार-मंगलवार की रात 12.50 बजे मोकामा स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर पहुंची। ट्रेन की रवानगी का सिग्नल भी दिया गया।
स्टेशन प्रबंधक के अनुसार ट्रेन के गार्ड ने गाड़ी रोकने और एक महिला के प्रसव पीड़ा से कराहने की सूचना कंट्रोल रूम को दी। महिला राजेंद्र नगर से खगड़िया जिले के मानसी जा रही थी। इस सूचना के आधार पर आपातकाल में रेलवे के चिकित्सक, रेल पुलिस, आरपीएफ और स्टेशन अधिकारी पहुंचे।
महिला बोगी को तत्काल खाली कराया गया, वहीं महिला का सुरक्षित प्रसव हुआ। महिला ने एक बालिका को जन्म दिया। बच्ची के जन्म लेते ही स्टेशन पर खुशी छा गई।
स्टेशन पर नियुक्त अधिकारियों ने बच्ची का नाम भी रख दिया ‘कामाख्या’। बच्ची के नामकरण के बाद 1.25 बजे कैपिटल एक्सप्रेस (कामाख्या एक्सप्रेस से प्रचलित) मोकामा से रवाना हुई।
