'कामाख्या' के जन्म लेने के बाद मोकामा से रवाना हुई कामाख्या एक्सप्रेस, ट्रेन में गूंजी किलकारी

संवाद सूत्र, मोकामा (पटना)। कामाख्या के जन्म लेने के बाद ही राजेंद्र नगर-कामाख्या कैपिटल एक्सप्रेस को मोकामा से रवाना किया गया। एक महिला यात्री ने मोकामा स्टेशन पर ट्रेन की महिला बोगी में एक बालिका को जन्म दिया। सामान्य प्रसव से बालिका के जन्म लेने के बाद स्टेशन पर मौजूद अधिकारियों ने राहत की सांस ली। स्टेशन प्रबंधक अशोक मुलदियार ने बताया कि सुरक्षित प्रसव के बाद बालिका का नाम भी ट्रेन के नाम पर ही कामाख्या रख दिया गया।

साथ ही नामकरण के बाद ही ट्रेन को मोकामा से रवाना किया गया। बताया जाता है कि राजेंद्र नगर से कामाख्या जा रही 13248 डाउन कैपिटल एक्सप्रेस सोमवार-मंगलवार की रात 12.50 बजे मोकामा स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर पहुंची। ट्रेन की रवानगी का सिग्नल भी दिया गया।